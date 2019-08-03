Sağlamer namağlup şampiyon

M. Kemal Deniz 2019 KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi. Turnuvayı namağlup olarak Ayşen Sağlamer kazandı. 1. Ayşen Sağlamer 2. Perihan Akyürek, 3. Nezafet Nay 4. Deniz Ahçıhoca Çobanoğlu milli takim havuzuna girmeye hak kazandılar.
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