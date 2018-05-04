Okullarımız, hamleleri Türkiye’de yapıyor

2018 Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde okullarımızın da katılımıyla da başladı.

Küçükler Genel Kategorisi’nde Mağusa Türk Maarif Koleji, Küçükler Kız Kategorisi’nde Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu, Yıldızlar Genel Kategorisi’nde Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Yıldızlar Kız Kategorisi’nde Mağusa Türk Maarif Koleji, Gençler Genel Kategorisi’nde Mağusa Türk Maarif Koleji ve Gençler Kız Kategorisi’nde Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileri birinciliğe katılan okullarımız oldular.