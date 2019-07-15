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Ödülleri Harmancı ve Aktunç verdi

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Ödülleri Harmancı ve Aktunç verdi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübünün, Lefkoşa Bölgesinde satranç sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak hedefi ile organize ettiği Yaza Merhaba Satranç Turnuvası tamamlandı. LTB Kafeterya Salonunda düzenlenen turnuva 3 kategoride gerçekleştirildi.

2 gün süren turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye girenlere madalya ve kupalarını LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Asbaşkanı Akın Aktunç tarafından verildi.

ÖZEL ÖDÜLLER:

Yaş Özel Ödülü (En küçük oyuncu): İlhan Demir (2012)

Küçükler Özel Ödülü: Destina Çika, Ezgi Zekai

Büyükler Özel Ödülü: Nezafet Nay

En İyi Küçük Özel Ödülü: İlhan Doruk

DERECELER:

Küçükler:

1-Gökhan Şeker, 2-Emir Tumburi, 3- Tuğra İstilozlu, 4-Destina Çıka, 5-Alp Akın

Yıldız-Genç:

1-Ali D. Nay, 2-Berk Nay, 3-Tuncay Sultanzade, 4-Furkan Yurtal, 5-Barış A.Ömer,

Büyükler: 

1-Recep Dalgakıran, 2-Tolga Serinkan, 3-Çetin Çeker, 4-Mehmet Çıka, 5-Harold Okonkwo

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