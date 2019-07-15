Ödülleri Harmancı ve Aktunç verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübünün, Lefkoşa Bölgesinde satranç sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak hedefi ile organize ettiği Yaza Merhaba Satranç Turnuvası tamamlandı. LTB Kafeterya Salonunda düzenlenen turnuva 3 kategoride gerçekleştirildi.

2 gün süren turnuvanın tamamlanmasının ardından dereceye girenlere madalya ve kupalarını LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Asbaşkanı Akın Aktunç tarafından verildi.

ÖZEL ÖDÜLLER:

Yaş Özel Ödülü (En küçük oyuncu): İlhan Demir (2012)

Küçükler Özel Ödülü: Destina Çika, Ezgi Zekai

Büyükler Özel Ödülü: Nezafet Nay

En İyi Küçük Özel Ödülü: İlhan Doruk

DERECELER:

Küçükler:

1-Gökhan Şeker, 2-Emir Tumburi, 3- Tuğra İstilozlu, 4-Destina Çıka, 5-Alp Akın

Yıldız-Genç:

1-Ali D. Nay, 2-Berk Nay, 3-Tuncay Sultanzade, 4-Furkan Yurtal, 5-Barış A.Ömer,

Büyükler:

1-Recep Dalgakıran, 2-Tolga Serinkan, 3-Çetin Çeker, 4-Mehmet Çıka, 5-Harold Okonkwo