LTB’den anlamlı satranç turnuvası

Lefkoşa Türk Belediyesi, Ali Kani Kanol ve Salih Ruso anısına düzenlenecek satranç turnuvası için kayıt almaya başladı

LTB, Ali Kani Kanol ve Salih Ruso anısına Santranç Turnuvası düzenliyor. Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), LTB Spor Kulübü ve Lefkoşa Satranç Derneği iş birliği ile Ali Kani Kanol ve Salih Ruso anısına düzenlenecek satranç turnuvasına kayıtlar başladı.

Ali Kani Kanol ve Salih Ruso’yu anarken hem satranç severleri bir araya getirmek hem de başkent Lefkoşa’da satranç sporunu geliştirmek amacıyla 10 Şubat Cumartesi Günü gerçekleştirilecek olan turnuvaya küçükler ve gençler kategorilerinde 7 Şubat Çarşamba gününe kadar başvuru kabul edilecek. Katılımın ücretsiz olduğu turnuvada küçükler kategorisinde (2007 ve sonra doğanlar) gençler kategorisinde (2006-1999 doğumlular) kayıt yaptırabilecek.

LTB binası beşinci katında 10 Şubat Cumartesi gerçekleştirilecek turnuva saat 13:00’te başlayıp aynı gün sona erecek. Katılan tüm sporculara katılım belgesinin verileceği turnuvada birinci, ikinci ve üçüncüye kupa, dördüncü ve beşinci olanlarda madalya ile ödüllendirilecek.