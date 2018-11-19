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LTB’de satranç turnuvası düzenlendi

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LTB’de satranç turnuvası düzenlendi
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LTB (Lefkoşa Türk Belediyesi), LTB Spor Kulübü ve KKTC Kızılay Derneği işbirliğinde 18 Kasım 2018 Pazar günü Kızılay Haftası Satranç Turnuvası düzenlendi.

LTB binasında düzenlenen ve 3 kategorinden oluşan turnuvaya 57 sporcu katılırken gün boyu minik ve genç satranççılar kıyasıya mücadele etti. Lefkoşa bölgesinde satranç sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmayı amaçlayan turnuva 5 tur üzerinden gerçekleşirken Lefkoşa Satranç Derneği de turnuvaya teknik-altyapı desteğinde bulundu.

Minikler (2008 ve sonrası doğanlar) kategorisinde Bartu Akova, Küçükler (2004-2005-2006-2007 doğumlular) kategorisinde Bertu İlgililer ve Yıldızlar (2003 ve öncesi doğanlar) kategorisinde ise Ahmet Paşa birinci gelirken LTB Asbaşkanı ve LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Bülent Çıraklı dereceye giren satranççılara kupa,madalya ve hediyelerini takdim etti. Ayrıca Aktunç ve Çıraklı, LSD adına yetkili Hasan Akgün’e teşekkür plaketini de takdim ettiler.

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