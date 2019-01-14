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LTB’de satranç kurs kayıtları başlıyor

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LTB’de satranç kurs kayıtları başlıyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulubü satranç kursları düzenliyor. Şahin Şahmaran eğitmenliğinde gerçekleştirilecek kurslar 26 Ocak Cumartesi günü başlayacak.

Atatürk Stadyumu altındaki LTB Spor Kulübü Binası’nda düzenlenecek kurslara katılım ücreti 100 TL (aylık) olacak. Son başvuru tarihinin 25 Ocak Cuma günü olduğu kurslara kayıt ve daha detaylı bilgi için Şahin Şahmaran (0533 820 0174) ile Özkan Bardak’a (0533 856 08 57) bunun yanı sıra LTB 22 85 221 (Dahili 14 34) numaralı telefonlara ulaşılabilir.

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