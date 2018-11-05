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LTB’de, “Kızılay Haftası Satranç Turnuvası” yapılıyor

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LTB’de, “Kızılay Haftası Satranç Turnuvası” yapılıyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), LTB Spor Kulübü ve KKTC Kızılay Derneği ile işbirliğinde “Kızılay Haftası Satranç Turnuvası” düzenleniyor. 

Yıldızlar (2004-2005-2006-2007 doğumlular), Küçükler (2008-2009-2010 doğumlular) ve  Minikler ( 2011 - 2012 ve sonra doğanlar) olmak üzüre 3 kategoride düzenlenecek turnuvanın son başvuru tarihi 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00'a kadar olacak. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde 18 Kasım Pazar günü 5. kattaki kafeteryada düzenlenecek olan turnuvaya kayıtlar, hakemler tarafından alınacak.

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