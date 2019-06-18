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LTB, ‘Yaza Merhaba’ Satranç Turnuvası düzenliyor

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LTB, ‘Yaza Merhaba’ Satranç Turnuvası düzenliyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Spor Kulübü, Lefkoşa Bölgesi’nde satranç sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak hedefi ile Yaza Merhaba Satranç Turnuvası düzenliyor.

13-14 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek turnuva için kayıt ücreti 30 TL olup, son başvuru 12 Temmuz Cuma saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

LTB Kafeterya Salonu’nda (5.Kat) düzenlenecek turnuva küçükler (2008 ve sonrası doğanlar), yıldızlar (2004-2007) ve gençler (2000-2003) olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler Aliye Osum (05488632393) veya Özkan Bardak (0533 8560857) ile temasa geçebilir.

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