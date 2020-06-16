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LSD de çalışmalarına başladı

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LSD de çalışmalarına başladı

Sağlık Bakanlığının, Spor Dairesi ile iş birliği içerisinde spor izni vermesinden sonra Satranç Federasyonuna bağlı kulüpler de çalışmalarına başladılar.

Satrançtaki en eski kulüplerimizden olan Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) de pandemi sonrası antrenmanlarına başlarken, Lefkoşa Satranç Derneği satranççıları da ilk antrenman maçını yaptılar.

Satranç eğitmeni Ahmet Aslım eşliğinde masaya oturan satranççılar gerekli hijyeni sağlayarak, maskelerini takıp, dirsekleri ile birbirlerine başarılar dilediler.

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