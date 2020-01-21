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Liderlik, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın

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Liderlik, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı iki hafta üst üste en farklı galibiyeti alarak haftanın takımı olurken puanını da artırarak liderliğe yükseldi.

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımıve Pia Bella Satranç Takımı haftayı kazançla kapatan diğer takımlar oldular. Bu başarıyla liderlik yarışında biz de varız dediler. Berabere kalan Özyalçın İnşaat Satranç Takımıile VillaggioTemplosRestaurantSatranç Takımı ve Doğan Türk Birliği Satranç Takımı ile Girne Deniz Plaza Satranç Takımları konumlarını korudular. UniversalizeMediaSatranç Takımı, Magic TouchSatranç Takımı ve Girne   Halkevi   Satranç Takımları haftayı yenilgi ile kapattılar.

4.Tur  Sonuçları

Universalize  MediaSatranç Takımı        2.0  -  6.0  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı4.0  -  4.0  Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı

  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı             4.0  -  4.0  VillaggioTemplosRestaurant

 Magic TouchSatranç Takımı                3.0  -  5.0  Pia Bella   Satranç Takımı

BSW Holding   Satranç Takımı                4.0  -  4.0  Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı                                              

Girne Halkevi Satranç Takımı1.0 - 7.0  TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı 

4.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 .TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST          19.5    Puan                                           

2.   VillaggioTemplosRestaurant  ST                        19.0    Puan                        

3.   Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                             18.0     Puan

4.   Pia Bella   Satranç Takımı.                                       18.0      Puan

5.   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı16.0     Puan

6.   Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı                         15.5    Puan                                 

7.   Universalize  MediaSatranç Takımı                      15.5      Puan 

 8.  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı15.5    Puan                                           

9 . Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı15.0    Puan                                           

10.  Magic TouchSatranç Takımı14.0    Puan 

11.   Girne   Halkevi       Satranç Takımı14.0      Puan

12.    BSW Holding   Satranç Takımı                               13.0    Puan           

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