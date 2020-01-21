Liderlik, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı iki hafta üst üste en farklı galibiyeti alarak haftanın takımı olurken puanını da artırarak liderliğe yükseldi.

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımıve Pia Bella Satranç Takımı haftayı kazançla kapatan diğer takımlar oldular. Bu başarıyla liderlik yarışında biz de varız dediler. Berabere kalan Özyalçın İnşaat Satranç Takımıile VillaggioTemplosRestaurantSatranç Takımı ve Doğan Türk Birliği Satranç Takımı ile Girne Deniz Plaza Satranç Takımları konumlarını korudular. UniversalizeMediaSatranç Takımı, Magic TouchSatranç Takımı ve Girne Halkevi Satranç Takımları haftayı yenilgi ile kapattılar.

4.Tur Sonuçları

Universalize MediaSatranç Takımı 2.0 - 6.0 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı4.0 - 4.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.0 - 4.0 VillaggioTemplosRestaurant

Magic TouchSatranç Takımı 3.0 - 5.0 Pia Bella Satranç Takımı

BSW Holding Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı1.0 - 7.0 TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı

4.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 .TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 19.5 Puan

2. VillaggioTemplosRestaurant ST 19.0 Puan

3. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 18.0 Puan

4. Pia Bella Satranç Takımı. 18.0 Puan

5. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı16.0 Puan

6. Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 15.5 Puan

7. Universalize MediaSatranç Takımı 15.5 Puan

8. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı15.5 Puan

9 . Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı15.0 Puan

10. Magic TouchSatranç Takımı14.0 Puan

11. Girne Halkevi Satranç Takımı14.0 Puan

12. BSW Holding Satranç Takımı 13.0 Puan