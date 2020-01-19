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LAÜ’de satranç gösterisi düzenlendi

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LAÜ’de satranç gösterisi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Satranç Kulübü tarafından “Eş Zamanlı Satranç Gösterisi” düzenlendi.

LAÜ Spor Salonu’nda ve Plaza Alanında tüm gün süren etkinlikte öğrenciler keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladılar. Eş Zamanlı Satranç Gösterisine, Güzelyurt Satranç Kalesi Kulübü üyesi olan ortaokul ve lise öğrencileri de katıldılar. LAÜ öğrencilerinin de katılımı ile gerçekleşen turnuva güzel bir şekilde gerçekleşti. Turnuvada, LAÜ öğrencilerinden oluşan grup ile Güzelyurt Satranç  Kalesi oyuncularından oluşan grup arasında simültane bir satranç gösterisi yapıldı.  Etkinlikte, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı.

Etkinlikte, öğrencilerin satranç gelişimi ve satranca olan ilgilerinin artırılması ve öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi amaçlandı.

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