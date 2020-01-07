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KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün

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KTÖS III. Satranç Şöleni Atatürk Öğretmen Akademisinde gerçekleştirilirken,Yakın Doğu İlkokulu birinci oldu

KTÖS Satranç Şöleninde birincilik YDÜ’nün

KTÖS III. Satranç Şöleni 19 okul, 28 takım, 131 öğrenci ve 28 öğretmenin katılımı ile Atatürk Öğretmen Akademisinde (AÖA) gerçekleşti.

Alasya İlkokulu, Karakol İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Akdoğan Dr. F. Küçük İlkokulu, Değirmenlik İlkokulu, Lefke İstiklal İlkokulu, Şht. Menteş Zorba İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu ve Şht. Salih Terzi İlkokulu’nun çocukları şölenin gerçekleşmesine emek verdiler.

Şölende Yakın Doğu İlkokulu birinci, Alasya İlkokulu ikinci ve Karakol İlkokulu üçüncü oldu.Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, AÖA ve AÖA Öğrencileri şölenin gerçekleşmesine katkı koydu.

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