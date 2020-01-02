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KTÖS Satranç Şöleni yapacak

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Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yapılacak 3. KTÖS Satranç Şöleni ile ilgili açıklama yapan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş Maviş, satrancın eğitim sistemi içerisinde uygulamalı olarak kesintisiz yer alması gerektiğini söyledi

KTÖS Satranç Şöleni yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, 3. KTÖS Satranç Şöleni’nin Pazartesi günü Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) yapılacağını açıkladı.

Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, milattan sonra 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkması ile birlikte günümüze kadar gelmiş ve insanın zekâ gelişimine katkısı olmuş oyunların başında satrancın geldiğini belirtti.

Satrancın çocukların ufak yaşlarından itibaren zihinsel, düşünsel, bilişsel ve duygusal gelişimlerinde olumlu yönde etki ettiğini; odaklanma ve konsantrasyonu artırdığını, sabırlı olma ve düşünceli olmayı sağladığını kaydeden Maviş, öğrenciyi daha iyi davranışlar sergilemeye teşvik ettiğini ve çocuğun özgüvenini geliştirdiğinin bilimsel bir gerçek olduğunu ifade etti.

Çocukları erken yaşta akıl ve zekâ oyunlarıyla tanıştırmak gerektiğine vurgu yapan Maviş, satrancın eğitim sistemi içerisinde uygulamalı olarak kesintisiz yer alması gerektiğini belirtti.

Maviş, satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına, 6 Ocak Pazartesi günü Atatürk Öğretmen Akademisi’nde okulların katkı koyacağı 3. KTÖS Satranç Şöleni düzenlemekten onur duyacaklarını aktardı.

Maviş, etkinliğin 09.30-14.30 saatleri arasında gerçekleşeceğini ve ardından ödül töreni yapılacağını sözlerine ekledi.

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