KTÖS satranç şöleni gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 50. yılı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 60. yılı kuruluş nedeniyle düzenlenen KTÖS İlkokullar arası Satranç Şöleni gerçekleştirildi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Yrd Süleyman Gelener tarafından KTÖS İlkokullar arası Satranç Şöleni ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 50. yılı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 60. yılı kuruluş etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen KTÖS İlkokullar arası Satranç Şöleni sendikamızın Lefkoşa lokalinde gerçekleştirdik.

Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerine etkinliğin açılışında yaptıkları göz kamaştırıcı gösterilerinden dolayı teşekkür ederiz. Birbirinden çekişmeli ve zevkli karşılaşmalara sahne olan şölenin gerçekleşmesini mümkün kılan Aydınköy İlkokulu, Bostancı Fikri Karayel İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Pile Türk İlkokulu ve Şht. İlker Karter İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine özellikle teşekkür ederiz.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm üye, okul, öğretmen ve öğrencilerimize en içten teşekkür ve tebriklerimizi sunarız. Yaşama ve spora sevgi dolu bakan güzel insanlar ile yürümeye devam edeceğiz.”

Puan ve averaja göre yapılan sıralama şu şekilde sonuçlanmıştır:

Pile Türk İlkokulu

Şht. İlker Karter İlkokulu

Aydınköy İlkokulu