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Kaymaklı, Manavoğlu’nun acısını paylaştı

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Kaymaklı, Manavoğlu’nun acısını paylaştı

Soydan SAKALLI

K-Pet Süper Lig’in 26.haftasında Küçük Kaymaklı’nın, Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda Hamitköy’ü konuk ettiği maç öncesinde Küçük Kaymaklı takımı sahaya anlamlı bir pankartla çıkarak,babası vefat eden yöneticisi Mehmet Manavoğlu’nun acısını paylaştı.

1 Temmuz’da Almanya’da vefat eden Nadi Güner Manavoğlu’nun resminin yer aldığı “Başımız Sağolsun” pankartıyla sahaya çıkan Küçük Kaymaklı takımı tribünlerden de alkış alırken, Mehmet Manavoğlu da duygusal anlar yaşadı.

Bu arada Nadi Güner Manavoğlu,6 Temmuz Pazartesi günü Karaoğlanoğlu Cami’inde kılınacak öğle namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.”

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