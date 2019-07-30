Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı

M. Kemal Deniz 2019 KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası MGA'nın Maraş'taki tesisinde başladı. MGA Maraş ve Altın Piyon lokalinde oynanacak olan ve 5 tur olacak olan Kadınlar Satranç Şampiyonası, 2 Ağustos Cuma günü tamamlanacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.