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Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı

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Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı
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M. Kemal Deniz 2019 KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası MGA'nın Maraş'taki tesisinde başladı. MGA Maraş ve Altın Piyon lokalinde oynanacak olan ve 5 tur olacak olan Kadınlar Satranç Şampiyonası, 2 Ağustos Cuma günü tamamlanacak.

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