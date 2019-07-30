Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı

M. Kemal Deniz 2019 KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası MGA'nın Maraş'taki tesisinde başladı. MGA Maraş ve Altın Piyon lokalinde oynanacak olan ve 5 tur olacak olan Kadınlar Satranç Şampiyonası, 2 Ağustos Cuma günü tamamlanacak.