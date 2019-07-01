İskele’de 112 kişi hamle yaptı

İskele Festivali kapsamında bu yıl 19.’su düzenlenen Satranç Turnuvası, İskele Belediye Gazinosunda büyük bir katılımla yapıldı.
112 kişinin ter döktüğü turnuvanın sonunda dereceye giren ilk 5’e kupa ve nakit para ödülleri takdim edildi. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan ve 12 kategoriden oluşan turnuvaya katılan tüm sporculara ise katılım belgesi ve madalya taktim edildi. Adanın dört bir yanından turnuvaya katılan satranççılara bu yıl da Türkiye, Nijerya ve Zimbabwe’den gelen usta satranççılar da eşlik etti.
DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ
İskele Belediyesi’nin ve Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği’nin katkılarıyla İskele Belediyesi Satranç Kulübü Antrenörü tarafından düzenlenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri İskele Belediyesi Meclis Üyesi aynı zamanda İskele Festivali Spor Komitesi Başkanı Çağlar Karadağ, Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, Müdür Vekili Mustafa Kabasakal ve İskele Belediyesi Satranç Kulübü Antrenörü Ahmet Türeller tarafından verildi.
GENEL KLASMAN
1. Hüseyin Serbülent
2.Rüçhan Giriş
3.Cengiz Hasman
4. Gladma Mundingi
5.Mücahit Sazlık
EN İYİ KADIN: Nilhan Yıldıran
EN İYİ İSKELELİ: Aliye Orkun
EN İYİ İSKELELİ ÇOCUK: Çilen Ermetal
EN İYİ ANNE:
1.Nezafet Nay
2.Aynur Aslan
3.Fikriye Onbaşı
EN İYİ BABA
1.Mutlu Pekrioğlu
2.Kadir Cantaş
3.Umut Zeki
STARANÇ KULÜBÜ ÖZEL ÖDÜLLERİ
1.Ali Hamza Evran
2.Ceren Gülyaprak
3.Alvin Kahraman
MİNİKLER 8 YAŞ
1.Uras Hüdaoğlu
2.Mustafa Kemal Ata Aydın
3.Hayal Arslan
EN İYİ KADIN: Talya Şenol
KÜÇÜKLER 9 YAŞ
1.Masal Tolger
2.Hüseyin Burak Şarkıcı
3.Alp Akın
EN İYİ KADIN: ZERRİN ZEKİ
KÜÇÜKLER 10 YAŞ
1. Doruk İlhan
2. Doruk Akın
3.salih kunter
EN İYİ KADIN: Gonca Onbaşı
KÜÇÜKLER 11 YAŞ
1. Dora Ekşici
2. Doruk Genç
3. Mehmet Gül
EN İYİ KADIN: Ayla Özeren
YILDIZLAR
1.Ali Doğan Nay
2.Barış Ali Ömer
3.Berk Nay
EN İYİ KADIN: Göksu Sungurtekin