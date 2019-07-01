İskele’de 112 kişi hamle yaptı

İskele Festivali kapsamında Satranç Turnuvası 112 kişinin katılımıyla gerçekleştirilirken birinciliği Hüseyin Serbülent aldı

İskele Festivali kapsamında bu yıl 19.’su düzenlenen Satranç Turnuvası, İskele Belediye Gazinosunda büyük bir katılımla yapıldı.

112 kişinin ter döktüğü turnuvanın sonunda dereceye giren ilk 5’e kupa ve nakit para ödülleri takdim edildi. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan ve 12 kategoriden oluşan turnuvaya katılan tüm sporculara ise katılım belgesi ve madalya taktim edildi. Adanın dört bir yanından turnuvaya katılan satranççılara bu yıl da Türkiye, Nijerya ve Zimbabwe’den gelen usta satranççılar da eşlik etti.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İskele Belediyesi’nin ve Şah Mat Satranç ve Kültür Derneği’nin katkılarıyla İskele Belediyesi Satranç Kulübü Antrenörü tarafından düzenlenen turnuvada dereceye girenlere ödülleri İskele Belediyesi Meclis Üyesi aynı zamanda İskele Festivali Spor Komitesi Başkanı Çağlar Karadağ, Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, Müdür Vekili Mustafa Kabasakal ve İskele Belediyesi Satranç Kulübü Antrenörü Ahmet Türeller tarafından verildi.

GENEL KLASMAN

1. Hüseyin Serbülent

2.Rüçhan Giriş

3.Cengiz Hasman

4. Gladma Mundingi

5.Mücahit Sazlık

EN İYİ KADIN: Nilhan Yıldıran

EN İYİ İSKELELİ: Aliye Orkun

EN İYİ İSKELELİ ÇOCUK: Çilen Ermetal

EN İYİ ANNE:

1.Nezafet Nay

2.Aynur Aslan

3.Fikriye Onbaşı

EN İYİ BABA

1.Mutlu Pekrioğlu

2.Kadir Cantaş

3.Umut Zeki

STARANÇ KULÜBÜ ÖZEL ÖDÜLLERİ

1.Ali Hamza Evran

2.Ceren Gülyaprak

3.Alvin Kahraman

MİNİKLER 8 YAŞ

1.Uras Hüdaoğlu

2.Mustafa Kemal Ata Aydın

3.Hayal Arslan

EN İYİ KADIN: Talya Şenol

KÜÇÜKLER 9 YAŞ

1.Masal Tolger

2.Hüseyin Burak Şarkıcı

3.Alp Akın

EN İYİ KADIN: ZERRİN ZEKİ

KÜÇÜKLER 10 YAŞ

1. Doruk İlhan

2. Doruk Akın

3.salih kunter

EN İYİ KADIN: Gonca Onbaşı

KÜÇÜKLER 11 YAŞ

1. Dora Ekşici

2. Doruk Genç

3. Mehmet Gül

EN İYİ KADIN: Ayla Özeren

YILDIZLAR

1.Ali Doğan Nay

2.Barış Ali Ömer

3.Berk Nay

EN İYİ KADIN: Göksu Sungurtekin