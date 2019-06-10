 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Kanal T ödülleri verildi
Kanal T ödülleri verildi
3 0
Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
26 0
 
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
382 0
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
26 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
35 0
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
206 0
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
68 0
banner82

Hızlı şampiyon Samani

banner27

2019 Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Hızlı Satranç şampiyonu 6,5 puanla FM Yamaç Samani oldu

banner262
Hızlı şampiyon Samani
banner267

2019 Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Hızlı Satranç şampiyonu FM Yamaç Samani oldu.

9 Haziran Pazar günü Mağusa'da gerçekleştirilen 2019 KKSF Hızlı Satranç Şampiyonasını 6,5 puanla FM Yamaç Samani şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonayı 6 puanla FM Hüseyin Can Ağdelen ikinci, 5,5 puanla Ata Atasoy üçüncü, 5'er puanla Hüseyin Serbülent ile Erdoğan Barışsever ise dördüncü ve beşinci olarak tamamladı.

Ulusal Hakem Aliye Osum'un yönettiği, Osman Şeker ile Hüseyin Şener Boyacıgil'in yardımcı hakemliğini yaptığı turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri KKSF Başkanı Halil Şentuğ ile yönetim kurulu üyeleri Zafer Ağdelen ve Gökmen Coşan tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular:
1. FM Yamaç Samani
2. FM Hüseyin Can Ağdelen
3. Ata Atasoy
4. Hüseyin Serbülent
5. Erdoğan Barışsever
Yıldız Özel Ödülü: Kemal Yıldırım
Veteran Özel Ödülü: Gökmen Coşan
Kadın Özel Ödülü: Perihan Akyürek
Küçük Özel Ödülü: Arda Köle

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.