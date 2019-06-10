Hızlı şampiyon Samani

2019 Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Hızlı Satranç şampiyonu 6,5 puanla FM Yamaç Samani oldu

2019 Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Hızlı Satranç şampiyonu FM Yamaç Samani oldu.

9 Haziran Pazar günü Mağusa'da gerçekleştirilen 2019 KKSF Hızlı Satranç Şampiyonasını 6,5 puanla FM Yamaç Samani şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonayı 6 puanla FM Hüseyin Can Ağdelen ikinci, 5,5 puanla Ata Atasoy üçüncü, 5'er puanla Hüseyin Serbülent ile Erdoğan Barışsever ise dördüncü ve beşinci olarak tamamladı.

Ulusal Hakem Aliye Osum'un yönettiği, Osman Şeker ile Hüseyin Şener Boyacıgil'in yardımcı hakemliğini yaptığı turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri KKSF Başkanı Halil Şentuğ ile yönetim kurulu üyeleri Zafer Ağdelen ve Gökmen Coşan tarafından verildi.

Dereceye giren sporcular:

1. FM Yamaç Samani

2. FM Hüseyin Can Ağdelen

3. Ata Atasoy

4. Hüseyin Serbülent

5. Erdoğan Barışsever

Yıldız Özel Ödülü: Kemal Yıldırım

Veteran Özel Ödülü: Gökmen Coşan

Kadın Özel Ödülü: Perihan Akyürek

Küçük Özel Ödülü: Arda Köle