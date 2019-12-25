Hamleler Ziya Rızkı anısına atıldı

2020 Girne Satranç Turnuvası’ ”nın birinci turu öncesinde merhum Ziya Rızkı’nın 100. Doğum Yılı Kutlaması yapılırken, ilk hamleyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı

“ Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası’ ”nın birinci turu öncesinde merhum Ziya Rızkı’nın 100. Doğum Yılı Kutlaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Ziya Rızkı’nın yakınlarının, sevenlerinin ve Girneli satranççıların katılımıyla kalabalık bir kutlama yapıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ve Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Dr. Ceyhun Birinci’nin sembolik ilk hamlesiyle “Bir Hayalim Var!...) ” projesi kapsamında , bölge okullarından satranççıların da katıldığı“ Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının birinci turu başladı.

Turnuva on bir hafta sürecek. Maçlar Cumartesi günleri saat 10.30 - 12.00 saatleri arasında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu Satranç Odasında yapılacak.

Tur Sonuçları

BSW Computer S.T. 4.5 – 3.5 Universalize MediaS.T.

Girne HalkeviS. T. 5.0 - 3.0 Magic TouchS.T.

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı S.T. 2.0 – 6.0 Özyalçın İnşaat S.T.

Yeşil Barış Hareketi S.T.3.0 – 5.0 Doğan Türk Birliği S. T.

PiaBella S.T. 6.0 – 2.0 Borucu Süt Ürünleri S.T.

VillaggioTemplosRestaurantS.T. 5.0 – 3. 0 Girne Deniz Plaza S.T.

2. turda karşılaşacak takımlar şöyle:

Universalize MediaSatranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı - VillaggioTemplosRestaurantS T

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Pia Bella Satranç Takımı.

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Magic TouchSatranç Takımı - TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST

BSW Holding Satranç Takımı - Girne Halkevi Satranç Takımı