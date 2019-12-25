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Hamleler Ziya Rızkı anısına atıldı

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2020 Girne Satranç Turnuvası’ ”nın birinci turu öncesinde merhum Ziya Rızkı’nın 100. Doğum Yılı Kutlaması yapılırken, ilk hamleyi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı

Hamleler Ziya Rızkı anısına atıldı

“ Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvası’ ”nın birinci turu öncesinde merhum Ziya Rızkı’nın 100. Doğum Yılı Kutlaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra Ziya Rızkı’nın yakınlarının, sevenlerinin ve Girneli satranççıların katılımıyla kalabalık bir kutlama yapıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ve Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Dr. Ceyhun Birinci’nin sembolik ilk hamlesiyle “Bir Hayalim Var!...)  ”   projesi kapsamında , bölge okullarından satranççıların da katıldığı“ Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının birinci turu başladı.

Turnuva on bir hafta sürecek. Maçlar Cumartesi günleri saat 10.30 - 12.00 saatleri arasında Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu Satranç Odasında yapılacak.

Tur  Sonuçları

BSW Computer  S.T.              4.5 –  3.5                  Universalize  MediaS.T.

Girne   HalkeviS. T.             5.0   -  3.0                 Magic TouchS.T.

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı   S.T.     2.0 – 6.0       Özyalçın İnşaat S.T. 

Yeşil Barış Hareketi   S.T.3.0 – 5.0        Doğan Türk Birliği S. T. 

PiaBella  S.T.      6.0 – 2.0      Borucu Süt Ürünleri  S.T.

VillaggioTemplosRestaurantS.T.     5.0 – 3. 0   Girne Deniz  Plaza  S.T.    

2. turda karşılaşacak takımlar şöyle:

Universalize  MediaSatranç Takımı       -      Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı                                           

 Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı        -     VillaggioTemplosRestaurantS T

 Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı           -      Pia Bella   Satranç Takımı.          

 Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                -     Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı

 Magic TouchSatranç Takımı                  -      TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı   ST

BSW Holding   Satranç Takımı                  -     Girne   Halkevi       Satranç Takımı

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