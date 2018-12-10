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Hamleler Safel anısına yapıldı

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Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası birinci turu, Kaptan Efdal Safel anısına yapılırken, BSW Holding Satranç Takımı, en çok puan alarak haftanın takımı oldu

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Hamleler Safel anısına yapıldı
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Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası’nın birinci turu, Satranç Eğitim Merkezi organizasyonu ile gerçekleştirildi.

Dokuzuncusu gerçekleşecek olan gelenekselleşmiş turnuva onbir hafta sürecek. 1. Tur 8 Aralık 2018 Cumartesi  günü  Satranç Eğitim Merkezi Satranççısı, GAÜ Denizcilik Fakültesi Müdürü, zamansız yitirdiğimiz eğitim camiasının sevilen insanı Merhum Kaptan Efdal Safel anısına yapıldı .

Rakibini 4 puan farkla yenmeyi başaran BSW Holding Satranç Takımı en çok puan alan takım olarak haftanın takımı ünvanını kazandı.

  1. tur  sonuçları şöyle:

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   S.T.     4.0   –    4.0         Schindler   S. T.     

Borucu Süt Ürünleri  S.T.   2.5   – 5.5   Yeşil Barış Hareketi   S.T. 

Girne Deniz Plaza  S.T .    3.0 -  5.0   Villaggio Templos  Restaurant 

Doğan Türk Birliği  S. T.      5.0  -   3.0    Özyalçın İnşaat  S.T.  

Magic Touch   S.T.     2.0   -    6.0     BSW Holding   S.T      

 Kuydul  Turan  S.T.   4.0   –    4.0   Pia Bella  S.T.

 İkinci tur programı şöyle:

Schindler   S. T.     -   Pia Bella  S.T.

BSW Computer   S.T     -    Kuydul  Turan  S.T.

Özyalçın İnşaat  S.T.    -   Magic Touch   S.T.     

Villaggio Templos  Restaurant   -  Doğan Türk Birliği  S. T.   

Yeşil Barış Hareketi   S.T.  -  Girne Deniz Plaza  S.T .

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   S.T.  -  Borucu Süt Ürünleri  S.T.

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