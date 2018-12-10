Hamleler Safel anısına yapıldı

Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası birinci turu, Kaptan Efdal Safel anısına yapılırken, BSW Holding Satranç Takımı, en çok puan alarak haftanın takımı oldu

Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası’nın birinci turu, Satranç Eğitim Merkezi organizasyonu ile gerçekleştirildi. Dokuzuncusu gerçekleşecek olan gelenekselleşmiş turnuva onbir hafta sürecek. 1. Tur 8 Aralık 2018 Cumartesi günü Satranç Eğitim Merkezi Satranççısı, GAÜ Denizcilik Fakültesi Müdürü, zamansız yitirdiğimiz eğitim camiasının sevilen insanı Merhum Kaptan Efdal Safel anısına yapıldı . Rakibini 4 puan farkla yenmeyi başaran BSW Holding Satranç Takımı en çok puan alan takım olarak haftanın takımı ünvanını kazandı. tur sonuçları şöyle: Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı S.T. 4.0 – 4.0 Schindler S. T. Borucu Süt Ürünleri S.T. 2.5 – 5.5 Yeşil Barış Hareketi S.T. Girne Deniz Plaza S.T . 3.0 - 5.0 Villaggio Templos Restaurant Doğan Türk Birliği S. T. 5.0 - 3.0 Özyalçın İnşaat S.T. Magic Touch S.T. 2.0 - 6.0 BSW Holding S.T Kuydul Turan S.T. 4.0 – 4.0 Pia Bella S.T. İkinci tur programı şöyle: Schindler S. T. - Pia Bella S.T. BSW Computer S.T - Kuydul Turan S.T. Özyalçın İnşaat S.T. - Magic Touch S.T. Villaggio Templos Restaurant - Doğan Türk Birliği S. T. Yeşil Barış Hareketi S.T. - Girne Deniz Plaza S.T . Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı S.T. - Borucu Süt Ürünleri S.T.