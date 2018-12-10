Hamleler Safel anısına yapıldı

Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası’nın birinci turu, Satranç Eğitim Merkezi organizasyonu ile gerçekleştirildi.
Dokuzuncusu gerçekleşecek olan gelenekselleşmiş turnuva onbir hafta sürecek. 1. Tur 8 Aralık 2018 Cumartesi günü Satranç Eğitim Merkezi Satranççısı, GAÜ Denizcilik Fakültesi Müdürü, zamansız yitirdiğimiz eğitim camiasının sevilen insanı Merhum Kaptan Efdal Safel anısına yapıldı .
Rakibini 4 puan farkla yenmeyi başaran BSW Holding Satranç Takımı en çok puan alan takım olarak haftanın takımı ünvanını kazandı.
- tur sonuçları şöyle:
Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı S.T. 4.0 – 4.0 Schindler S. T.
Borucu Süt Ürünleri S.T. 2.5 – 5.5 Yeşil Barış Hareketi S.T.
Girne Deniz Plaza S.T . 3.0 - 5.0 Villaggio Templos Restaurant
Doğan Türk Birliği S. T. 5.0 - 3.0 Özyalçın İnşaat S.T.
Magic Touch S.T. 2.0 - 6.0 BSW Holding S.T
Kuydul Turan S.T. 4.0 – 4.0 Pia Bella S.T.
İkinci tur programı şöyle:
Schindler S. T. - Pia Bella S.T.
BSW Computer S.T - Kuydul Turan S.T.
Özyalçın İnşaat S.T. - Magic Touch S.T.
Villaggio Templos Restaurant - Doğan Türk Birliği S. T.
Yeşil Barış Hareketi S.T. - Girne Deniz Plaza S.T .
Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı S.T. - Borucu Süt Ürünleri S.T.