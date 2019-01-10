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Hamleler Kuydul Turan anısına yapılacak

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Hamleler Kuydul Turan anısına yapılacak
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Satranç Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvası, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu Satranç Odası’nda  yapılacak 

Turnuvanın 5. Turu;  10 Ocak 2014 tarihinde vefat eden, satrancı çok seven, satrancı yaymak, küçüklere sevdirmek için gayret gösteren, Girne bölgesinde ve ülkede çok sevilen, değer verilen, Kıbrıs Türk sol hareketinin önemli isimlerinden, aydın, entelektüel kişi Dt. Kuydul Turan anısına yapılacak. Etkinlikte Kuydul Turan’ın ailesinin de hazır bulunacak.

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