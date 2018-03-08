banner107
19 0
12 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
66 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
178 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
150 0
10 0
11 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
24 0
banner82
banner147

Hamleler Başel için yapıldı

banner27

Girneli emekli öğretmen Denkay Başel, satranç turnuvasıyla anıldı

Hamleler Başel için yapıldı
banner137

Girne Temalı 2018 Satranç Turnuvası'nın altıncı turunda Girneli emekli öğretmen Denkay Başel anıldı.

Satranç Eğitim Merkezi’nin düzenlediği turnuvasının altıncı  turuna beraberlikler damgasını  vurdu. BSW Computer , Özyalçın İnşaat, Girne Deniz Plaza, Schindler Satranç Takımları haftayı beraberliklerle tamamladılar. Güçlü rakiplerini  farkla yenmeyi  başaran Magic Touch  Satranç Takımı ve Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, haftanın en başarılı takımları oldular. Haftanın diğer bir başarılı takımı Girne Akay Optik Satranç Takımı oldu. Girne Deniz Plaza aldığı beraberliğe rağmen birinciliğini sürdürdü. Türk Ocağı ve Girne Halk Evi ise haftayı mağlup kapattılar.      

6.Tur Sonunda oluşan puan durumu

 Girne Deniz Plaza S.T           33.0        

 Doğan Türk Birliği S. T.        31.0 

 Magic Touch  S.T.               29.5    

7.Tur maçlarının programı şöyle:

Girne Halk Evi    S.T.  -  Özyalçın İnşaat S.T.

Magic Touch S.T. - Girne Akay Optik S.T.

Yeşil Barış Hareketi   S.T. - Türk Ocağı  S.T.

       Schindler S. T. - Doğan Türk Birliği S. T.

Girne Deniz Plaza S.T. -  BSW  Computer  S.T.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.