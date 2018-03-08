Hamleler Başel için yapıldı

Girneli emekli öğretmen Denkay Başel, satranç turnuvasıyla anıldı

Girne Temalı 2018 Satranç Turnuvası'nın altıncı turunda Girneli emekli öğretmen Denkay Başel anıldı.

Satranç Eğitim Merkezi’nin düzenlediği turnuvasının altıncı turuna beraberlikler damgasını vurdu. BSW Computer , Özyalçın İnşaat, Girne Deniz Plaza, Schindler Satranç Takımları haftayı beraberliklerle tamamladılar. Güçlü rakiplerini farkla yenmeyi başaran Magic Touch Satranç Takımı ve Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, haftanın en başarılı takımları oldular. Haftanın diğer bir başarılı takımı Girne Akay Optik Satranç Takımı oldu. Girne Deniz Plaza aldığı beraberliğe rağmen birinciliğini sürdürdü. Türk Ocağı ve Girne Halk Evi ise haftayı mağlup kapattılar.

6.Tur Sonunda oluşan puan durumu

Girne Deniz Plaza S.T 33.0

Doğan Türk Birliği S. T. 31.0

Magic Touch S.T. 29.5

7.Tur maçlarının programı şöyle:

Girne Halk Evi S.T. - Özyalçın İnşaat S.T.

Magic Touch S.T. - Girne Akay Optik S.T.

Yeşil Barış Hareketi S.T. - Türk Ocağı S.T.

Schindler S. T. - Doğan Türk Birliği S. T.

Girne Deniz Plaza S.T. - BSW Computer S.T.