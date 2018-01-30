Gümüş At satranççıları Antalya’da yarıştı

Antalya’da düzenlenen “Satranç 2018 Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda”, Gümüş At satranççıları da yarıştı

Gümüş At satrançcıları, Satranç 2018 Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda, yarıştı. Antalya’da yapılan turnuvada Gümüş At Satranç Derneği'nden 5 oyuncu mücadele etti.

12 Yaş genel kategoride yarışan Ahmet Paşa son maçında berabere kalarak turnuvayı, 9 maçın sonunda 4.5 puanla bitirdi. Geçen yıl 11 Yaş genel kategorisinde mücadele eden Ahmet Paşa, 4 puan alarak 204 oyuncu arasında 145. bitirmişti. Bu yıl 0.5 puan daha fazla alarak 218 oyuncu arasında 101. bitirmeyi başardı. Aynı kategoride mücadele eden Tuğberk Bardak son maçını kaybederek 4 puan alarak 146. sırada tamamladı. Yine aynı kategoride bulunan Kadir Efe Ermemiş de son maçını kaybederek turnuvayı 3.5 puanla bitirerek 169. oldu. 10 Yaş genel kategoride oynayan Ada Çetinaslan son maçında berabere kalarak turnuvayı 3.5 puanla tamamlayıp, 289 oyuncu içerisinde 227. oldu. 9 Yaş kızlar kategorisinde mücadele eden Gülsen Paşa da son maçını kaybederek 9 maç sonunda 1.5 puan topladı ve 116 oyuncu arasında 114. oldu.