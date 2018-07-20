Gümüş At oyuncuları, uluslararası alanda başarılı

Uluslararası Paracin Turnuvası'nın 9. turu sona eren B Kategorisi'nde mücadele eden Gümüş At Satranç Derneği oyuncuları turnuvayı tamamladılar. Henüz 2006 doğumlu olan Gümüş At Satranç Derneği oyuncuları Ahmet Paşa ile Efe Ermemiş başarılarıyla dikkat çektiler.

Ahmet Paşa 8. turda 1802 elolu rakibiyle berabere kalırken 9. turda uzun bir maçın ardından 1844 elolu rakibini yenmeyi başararak turnuvayı 5 puanda tamamladı. Ahmet, ayrıca 95 elo puanı kazanmayı başarırken, 163 oyuncu arasından 68. sırada yer aldı.

Efe Ermemiş ise 8. turda yenilmesine rağmen 9. turda 1505 elolu rakibiyle berabere kalarak turnuvayı 2.5 puanda bitirdi. Efe de 70 elo puanı kazanarak turnuvayı148. sırada tamamladı.

