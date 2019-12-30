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Girne’de satranç heyecanı sürüyor

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Girne’de satranç heyecanı sürüyor

Satranç Eğitim Merkezi organizasyonu olan yardım temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasında ikinci tur yapıldı.

Turnuvanın ikinci turu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Hayli çekişmeli geçen maçlarda altı takım beraberekaldı.UniversalizeMediaSatranç Takımı, Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Girne Halk Evi Satranç Takımları az farkla da olsa rakiplerine üstünlük sağlayıp haftanın en başarılı takımları oldular.

2. tur sonuçları şöyle:

Universalize  Media  Satranç Takımı     5.0   -   3.0    Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı                                           

Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı     4.0   -    4.0   VillaggioTemplosRestaurantST

Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı         5.0   -    3.0    Pia Bella   Satranç Takımı

Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı             4.0    -   4.0   Yeşil Barış Hareketi  ST

Magic Touch   Satranç Takımı                 4.0   -   4.0   TangülÇağıner Çocuklara YV

BSW Holding   Satranç Takımı               3.0   -   5.0  Girne   Halkevi       Satranç Takımı  

2.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1.  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                       10.0  Puan

2.   Girne   Halkevi       Satranç Takımı10.0   Puan  

3.   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı10.0    Puan

4.   Pia Bella   Satranç Takımı.                                  9.0    Puan    

 5.  VillaggioTemplosRestaurant  ST              9.0    Puan                        

 6.. Universalize  MediaSatranç Takımı                8.5    Puan 

 7.  BSW Holding   Satranç Takımı                           7.5    Puan                                                                                 

8..  Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı7.0     Puan                                           

9.   Magic TouchSatranç Takımı7.0    Puan 

10. Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı                    6.0   Puan                                 

11.  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı6.0   Puan                                           

12.TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST       6.0   Puan                                            

3.turda karşılaşmaları şöyle:

Girne   Halkevi       Satranç Takımı         -    Universalize  MediaSatranç Takımı

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST-   BSW Holding  Satranç Takımı     

Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı  -Magic TouchSatranç Takımı

Pia Bella   Satranç Takımı  -Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı

VillaggioTemplosRestaurantSatranç Takımı  -  Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı   -   Borucu Süt ÜrünleriSatranç Takımı

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