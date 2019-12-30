Girne’de satranç heyecanı sürüyor

Satranç Eğitim Merkezi organizasyonu olan yardım temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasında ikinci tur yapıldı.

Turnuvanın ikinci turu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Hayli çekişmeli geçen maçlarda altı takım beraberekaldı.UniversalizeMediaSatranç Takımı, Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Girne Halk Evi Satranç Takımları az farkla da olsa rakiplerine üstünlük sağlayıp haftanın en başarılı takımları oldular.

2. tur sonuçları şöyle:

Universalize Media Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 4.0 - 4.0 VillaggioTemplosRestaurantST

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Pia Bella Satranç Takımı

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi ST

Magic Touch Satranç Takımı 4.0 - 4.0 TangülÇağıner Çocuklara YV

BSW Holding Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Girne Halkevi Satranç Takımı

2.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 10.0 Puan

2. Girne Halkevi Satranç Takımı10.0 Puan

3. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı10.0 Puan

4. Pia Bella Satranç Takımı. 9.0 Puan

5. VillaggioTemplosRestaurant ST 9.0 Puan

6.. Universalize MediaSatranç Takımı 8.5 Puan

7. BSW Holding Satranç Takımı 7.5 Puan

8.. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı7.0 Puan

9. Magic TouchSatranç Takımı7.0 Puan

10. Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 6.0 Puan

11. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı6.0 Puan

12.TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 6.0 Puan

3.turda karşılaşmaları şöyle:

Girne Halkevi Satranç Takımı - Universalize MediaSatranç Takımı

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST- BSW Holding Satranç Takımı

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı -Magic TouchSatranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı -Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

VillaggioTemplosRestaurantSatranç Takımı - Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

Girne Deniz Plaza Satranç Takımı - Borucu Süt ÜrünleriSatranç Takımı