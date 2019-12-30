Girne’de satranç heyecanı sürüyor

Satranç Eğitim Merkezi organizasyonu olan yardım temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasında ikinci tur yapıldı.
Turnuvanın ikinci turu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Hayli çekişmeli geçen maçlarda altı takım beraberekaldı.UniversalizeMediaSatranç Takımı, Doğan Türk Birliği Satranç Takımı, Girne Halk Evi Satranç Takımları az farkla da olsa rakiplerine üstünlük sağlayıp haftanın en başarılı takımları oldular.
2. tur sonuçları şöyle:
Universalize Media Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı
Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 4.0 - 4.0 VillaggioTemplosRestaurantST
Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Pia Bella Satranç Takımı
Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi ST
Magic Touch Satranç Takımı 4.0 - 4.0 TangülÇağıner Çocuklara YV
BSW Holding Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Girne Halkevi Satranç Takımı
2.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması
1. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 10.0 Puan
2. Girne Halkevi Satranç Takımı10.0 Puan
3. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı10.0 Puan
4. Pia Bella Satranç Takımı. 9.0 Puan
5. VillaggioTemplosRestaurant ST 9.0 Puan
6.. Universalize MediaSatranç Takımı 8.5 Puan
7. BSW Holding Satranç Takımı 7.5 Puan
8.. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı7.0 Puan
9. Magic TouchSatranç Takımı7.0 Puan
10. Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 6.0 Puan
11. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı6.0 Puan
12.TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 6.0 Puan
3.turda karşılaşmaları şöyle:
Girne Halkevi Satranç Takımı - Universalize MediaSatranç Takımı
TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST- BSW Holding Satranç Takımı
Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı -Magic TouchSatranç Takımı
Pia Bella Satranç Takımı -Özyalçın İnşaat Satranç Takımı
VillaggioTemplosRestaurantSatranç Takımı - Doğan Türk Birliği Satranç Takımı
Girne Deniz Plaza Satranç Takımı - Borucu Süt ÜrünleriSatranç Takımı