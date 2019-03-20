Girne’de satranç heyecanı sürüyor

Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının 9. turunda Kuydul Turan Satranç Takımı ile Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı haftanın takımları oldular

Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının 9. turunda Borucu Süt Ürünleri tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil de katıldı.

Borucu Süt Ürünleri direktörü Murat Borucu yaptığı konuşmada etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, satranca ve diğer spor dallarına katkılarının süreceğini söyledi. Murat Borucu ve Mehmet Envergil’in sembolik karşılıklı ilk hamleleri ile dokuzuncu tur satranç karşılaşmaları başladı. 9. tur sonunda kura ile tanıtım ürünleri satranççılara dağıtıldı .

Sona yaklaştıkça mücadelenın büyüdüğü turnuvada şampiyonluk düğümü çözülmezken, Kuydul Turan Satranç Takımı ile Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı haftanın en farklı galibiyetlerini kazanarak haftanın takımları oldular. Lider durumda olan BSW Holding Satranç Takımı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımları galip gelerek mücadeleyi sürdürdüler. Pia Bella Otel Satranç Takımı ile Girne Deniz Plaza Satranç Takımı, Magic Touch Satranç Takımı ile Schindler Satranç Takımı berabere kaldılar. Doğan Türk Birliği ile Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımları haftayı yenik kapattılar.

DOKUZUNCU TUR SONUÇLARI

1. MASA Magic Touch Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Schindler Satranç Takımı

2. MASA Kuydul Turan Satranç Takımı 6.0 - 2.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

3. MASA Pia Bella Otel Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

4. MASA BSW Holding Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

5. MASA Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST

6. MASA Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı 2.0 - 6.0 Yeşil Barış Hareketi ST

DOKUZUNCU TUR SONUNDA PUAN DURUMU

1. BSW Holding Satranç Takımı 47.0 Puan

2. Kuydul Turan Satranç Takımı 44.5 Puan

3. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 43.0 Puan

4. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı 39.0 Puan

5 . Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 35.5 Puan

6. Pia Bella Satranç Takımı. 35.5 Puan

ONUNCU TURDA KARŞILAŞACAK TAKIMLAR

1. MASA Schindler Satranç Takımı - Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

2. MASA Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST - Villaggio Templos Restaurant ST

3. MASA Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı - Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

4. MASA Girne Deniz Plaza Satranç Takımı - BSW Holding Satranç Takımı

5. MASA Doğan Türk Birliği Satranç Takımı - Pia Bella Otel Satranç Takımı

6. MASA Magic Touch Satranç Takımı - Kuydul Turan Satranç Takımı