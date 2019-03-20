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Girne’de satranç heyecanı sürüyor

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Eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının 9. turunda Kuydul Turan Satranç Takımı ile Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı haftanın takımları oldular

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Girne’de satranç heyecanı sürüyor
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Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının 9. turunda Borucu Süt Ürünleri tanıtımı yapıldı. Tanıtıma Sanayi Dairesi Müdürü Mehmet Envergil de katıldı.

Borucu Süt Ürünleri direktörü Murat Borucu yaptığı konuşmada etkinliğe katılanlara teşekkür ederken, satranca ve diğer spor dallarına katkılarının süreceğini söyledi. Murat Borucu ve Mehmet Envergil’in sembolik karşılıklı ilk hamleleri ile dokuzuncu tur satranç karşılaşmaları başladı. 9. tur sonunda kura ile tanıtım ürünleri satranççılara dağıtıldı .  

Sona yaklaştıkça mücadelenın büyüdüğü turnuvada şampiyonluk düğümü çözülmezken, Kuydul Turan  Satranç Takımı ile Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı haftanın en farklı galibiyetlerini kazanarak haftanın takımları oldular. Lider durumda olan BSW Holding   Satranç Takımı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımları galip gelerek  mücadeleyi sürdürdüler. Pia Bella Otel Satranç Takımı ile Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı, Magic Touch Satranç Takımı ile Schindler Satranç Takımı berabere kaldılar. Doğan Türk Birliği ile Villaggio Templos Restaurant  Satranç Takımları haftayı yenik  kapattılar.                                                                 

DOKUZUNCU  TUR   SONUÇLARI

1.  MASA     Magic Touch   Satranç Takımı  4.0 -  4.0   Schindler   Satranç Takımı    

2.  MASA     Kuydul  Turan  Satranç Takımı   6.0  -  2.0   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı                                          

3.  MASA     Pia Bella  Otel   Satranç Takımı  4.0 -  4.0  Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı     

4.  MASA     BSW Holding   Satranç Takımı   5.0  - 3.0     Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı   

5.  MASA     Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı  3.0  -  5.0  Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı  ST

6.  MASA     Villaggio Templos  Restaurant  Satranç Takımı  2.0 -  6.0 Yeşil Barış Hareketi ST

                   DOKUZUNCU     TUR  SONUNDA   PUAN  DURUMU

1. BSW Holding   Satranç Takımı                                                     47.0  Puan

2. Kuydul  Turan  Satranç Takımı                                                     44.5 Puan 

3. Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı                                          43.0  Puan                                   

4. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   Satranç Takımı       39.0 Puan

5 . Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı                                         35.5  Puan

6.  Pia Bella   Satranç Takımı.                                                           35.5  Puan

               ONUNCU    TURDA   KARŞILAŞACAK  TAKIMLAR 

1.  MASA    Schindler   Satranç Takımı    -   Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı      

2.  MASA    Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   ST -  Villaggio Templos Restaurant  ST

3. MASA     Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı   -   Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı   

4. MASA    Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı   -   BSW Holding   Satranç Takımı    

5.  MASA   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı   -   Pia Bella  Otel   Satranç Takımı 

6.  MASA   Magic Touch   Satranç Takımı     -    Kuydul  Turan  Satranç Takımı  

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