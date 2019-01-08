Girne’de satranç heyecanı devam ediyor

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı ve BSW Holding Satranç Takımı aynı sonuçla galip gelerek haftanın takımları oldular

Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının 4. turunda güçlü rakibi Doğan Türk Birliği Satranç Takımını 7-1 gibi önemli bir farkla yenen Ömer Özerden kaptanlığındaki Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı Haftanın Takımı ünvanını alırken üst sıralara tırmanarak turnuvanın iddialı takımları arasına girmeyi başardı. Aynı sonuçla Schindler Satranç Takımını yenen İbrahim Özerden kaptanlığındaki BSW Holding Satranç Takımı haftanın takımı ünvanını alan bir diğer takım olurken puan sırasının zirvesine tırmanarak şampiyonanın en büyük adayı olduğunu da gösterdi.

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı, Girne Deniz Plaza Satranç Takımı, Kuydul Turan Satranç Takımı haftayı galibiyetle kapatan başarılı takımlar oldu. Yenişemeyip beraberliğe razı olan Özyalçın İnşaat Satranç Takımı ile Pia Bella Otel Satranç Takımları bulundukları konuma sıkı sıkıya tutunan takımlar oldular.