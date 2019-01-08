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Girne’de satranç heyecanı devam ediyor

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Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı ve BSW Holding Satranç Takımı aynı sonuçla galip gelerek haftanın takımları oldular

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Girne’de satranç heyecanı devam ediyor
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Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının 4. turunda güçlü rakibi  Doğan Türk Birliği  Satranç Takımını 7-1 gibi önemli bir farkla yenen Ömer Özerden kaptanlığındaki  Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı  Satranç Takımı  Haftanın Takımı ünvanını alırken üst sıralara tırmanarak turnuvanın iddialı takımları arasına girmeyi başardı. Aynı sonuçla Schindler   Satranç Takımını yenen  İbrahim Özerden kaptanlığındaki  BSW Holding   Satranç Takımı  haftanın takımı ünvanını alan bir diğer takım olurken puan sırasının zirvesine tırmanarak şampiyonanın en büyük adayı olduğunu da gösterdi.                         

Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı,  Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı, Kuydul  Turan  Satranç Takımı  haftayı galibiyetle kapatan başarılı takımlar oldu. Yenişemeyip beraberliğe razı olan Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı ile   Pia Bella  Otel Satranç Takımları bulundukları  konuma  sıkı  sıkıya  tutunan  takımlar oldular.                   

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