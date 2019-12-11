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Girne'nin gururu Gümüş At

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Girne'nin gururu Gümüş At

2020 Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) Yaş Birinciliğinde, 6 satranççısı milli takıma giren Gümüş At Satranç Derneği satranççıları elde ettikleri derecelerle Girne'yi gururlandırdılar.

6-8 AralıktaAcapulcoHotel’de gerçekleşen KKSF Yaş Birinciliğinde Gümüş At’ı bu turnuvada antrenörler Halil Şentuğ, Furkan Bakan ve Cengiz Hasman çalıştırdı.
Milli Takıma Gümüş At Satranç Derneği satranççıları şunlar oldu:
9 Yaş Kızlar 3.sü Masal OĞUZ (1.ile eş puanda)
10 Yaş Kızlar 5.si Akasya ESKİKÖY
10 Yaş Genel 6.sı Adem MERTGÖZ (4.ile eş puanda)
13 Yaş Kızlar 2.si Nehir ASLANTÜRK
16 Yaş Genel 4.sü Asrın ATABEN
17 Yaş Kızlar 4.sü Demet KANSU

 

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