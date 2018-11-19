banner107
Diz sakatlıkları moral bozdu
Diz sakatlıkları moral bozdu
51 0
Gergin maç berabere tamamlandı
Gergin maç berabere tamamlandı
362 0
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor kırdı
29 0
Mağusa'nın, Girne aşkı
Mağusa'nın, Girne aşkı
94 0
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
Cevdet, Kocaeli’de başarıya sürüyor
36 0
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
65’inci yaşa görülmemiş kutlama
52 0
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
Biri Türk Ocağı'nı durdursun
101 0
Ölümle dans ettiler
Ölümle dans ettiler
104 0
banner82

Emektar şampiyon Türeller

banner27

KKSF 2018 Emektarlar Satranç şampiyonu Ahmet Türeller olurken, ikinci Halil Tozakı, üçüncü ise Gökmen Coşan oldu

banner210
Emektar şampiyon Türeller
banner192

KKSF 2018 Emektarlar (Veteran) Satranç Şampiyonası 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde Salamis Bay Conti Otel'de 6 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulusal Hakem Meltem Akbaş Bitirim'in görev aldığı turnuvada heyecan dolu eşitlik bozma maçlarının ardından, altın puan müsabakasına kadar gidilmiş olup, sonucunda Ahmet Türeller şampiyon oldu. 5 tur süren turnuvada ikinci Halil Tozakı, üçüncü ise Gökmen Çoşan geldi.

5 turun ardından final sıralaması şöyle oldu:

  1. Ahmet TÜRELLER
  2. Halil TOZAKI
  3. Gökmen COŞAN
  4. Vugar SULTANZADE
  5. Türkmen COŞAN
  6. Ahmet TOLON
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.