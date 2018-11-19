Emektar şampiyon Türeller

KKSF 2018 Emektarlar Satranç şampiyonu Ahmet Türeller olurken, ikinci Halil Tozakı, üçüncü ise Gökmen Coşan oldu

KKSF 2018 Emektarlar (Veteran) Satranç Şampiyonası 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde Salamis Bay Conti Otel'de 6 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulusal Hakem Meltem Akbaş Bitirim'in görev aldığı turnuvada heyecan dolu eşitlik bozma maçlarının ardından, altın puan müsabakasına kadar gidilmiş olup, sonucunda Ahmet Türeller şampiyon oldu. 5 tur süren turnuvada ikinci Halil Tozakı, üçüncü ise Gökmen Çoşan geldi.

5 turun ardından final sıralaması şöyle oldu: