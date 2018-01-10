Dumlupınar Satranç Akademi yeni yılda da iddialı

Dumlupınar Satranç Akademi, yeni yıl kutlama yemeği düzenlerken, 2018‘de mücadele edilecek her lig ve kategoride, takımsal ve bireysel şampiyonluk hedefleri koydu

Dumlupınar Satranç Akademi sporcu, yönetici ve aileleri 2018 yılını Dumlupınar Restaurant’ta sporcularına yemek vererek kutladı.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü Satranç Kolu başkanı Ahmet Kansal gecede yaptığı konuşmada 2017 yılının birçok takımsal ve bireysel başarılarla tamamlandığını, 2018 yılında da başarı çıtasını en yükseğe çıkararak, hem Birinci Lig’de, hem İkinci Lig’de, hem de U16 Satranç Ligi’nde şampiyonluk hedefleri yanında, bireysel başarıların da çok daha yüksek olması için çalışacaklarını, KKTC’nin en iyi antrenör kadrosuna sahip olduklarını söyledi. Dumlupınar Türk Spor Kulübü başkanı Mehmet Evram da, Dumlupınar satranç kolunun çok büyük bir aile olduğunu, başarılarını sürekli takip ettiğini ve gurur duyduğunu söyleyerek, sporcu, antrenör ve velileri kutladı. Başkan Mehmet Evram, daha sonra Yaş Birincilikleri Hazırlık Turnuvası’nda ödül kazananlara plaket ve madalyalarını taktim etti.

Güzel bir gece geçiren sporcu ve aileler ise, bu tür etkinliklerin devamını dileyerek, yöneticilere teşekkür ettiler.