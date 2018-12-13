DAÜ ve YDÜ’nün hamleleri şampiyonluğa

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2018-2019 Sezonu Satranç Müsabakaları, dün Lefkoşa Sporcu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kadınlarda ve erkeklerde 6 takımın katılımı ile gerçekleşen satranç müsabakaları saat 10:00'da başladı ve 16:00'da sonra erdi. Oynanan maçlar sonucunda kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi birinci, Atatürk Öğretmen Akademisi ikinci ve Doğu Akdeniz Üniversitesi üçüncü oldu. Erkeklerde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi birinci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ikinci ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi üçüncü oldu.