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DAÜ satranç takımı Türkiye şampiyonu

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DAÜ satranç takımı Türkiye şampiyonu
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Satranç Takımı, Türkiye Üniversiteler Satranç Şampiyonu oldu. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen ve 103 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen turnuva, 16-23 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. DAÜ Satranç Takımı, sırasıyla Pamukkale Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi’ni yenerek Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı.

“Yasin Düşüner’e Armağan Ediyoruz”

Kafilenin Yöneticisi ve Antrenörü Talat Şentürk, DAÜ’ye yakışanı yapmak ve DAÜ’nün kalitesini ortaya koymak için turnuvaya katıldıklarını belirterek, çok önemli takımları mağlup etme başarısını göstererek şampiyonluğa ulaşan sporcularını tebrik etti. Öte yandan Şentürk, “DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a ve DAÜ Spor İşleri Müdürü Sayın Cemal Konnolu’ya takımımıza vermiş oldukları değer ve katkı adına çok teşekkür ederim. Her zaman hocamızın dediği gibi ‘Vizyonunuz varsa planınızı yapın ve uygulayın’ parolası ile yola çıktık ve şampiyonluğu DAÜ’ye kazandırdık. Ancak içimiz buruk ve hüzünlü bir haldeyiz. Şampiyonluğumuzu, kaybettiğimiz değerli öğrencimiz Yasin Düşüner adına kazandık ve ona armağan ediyoruz. Onu her zaman ve her yerde kalbimizde yaşatacağız” diye konuştu.

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