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Cumhurbaşkanı Akıncı, satranç turnuvası açılışı yaptı

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ziya Rızkı anısına düzenlenen “2020 Girne Satranç Turnuvası”nın açılışında turnuvanın sembolik ilk hamlesini yaptı

Cumhurbaşkanı Akıncı, satranç turnuvası açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ziya Rızkı anısına düzenlenen “2020 Girne Satranç Turnuvası”nın açılışını yaptı. 
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, eski milletvekili, belediye başkanı, spor insanı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi liderlerinden Ziya Rızkı’nın 100’üncü doğum yılı anısına, Ziya Rızkı Vakfı ve Satranç Eğitim Merkezi tarafından Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda düzenlenen 2020 Girne Satranç Turnuvası’nın sembolik ilk hamlesini yaparak, turnuvanın açılışını gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha sonra Akdeniz Spor Birliği basketbol takımının antrenmanını ziyaret ederek, sporcu ve antrenörlerle sohbet etti.
 

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