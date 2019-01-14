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Ciddi Home ve Merit Park, galibiyetle başladılar

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Ciddi Home ve Merit Park, galibiyetle başladılar
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1.Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası, Girne’deki Gümüş At Satranç Derneği lokalinde 12 Ocak’ta başladı.

Ciddi Home Center, Alagadi Turtle Paradise Restaurant, Merit Park Hotel, Merit Royal Hotel, Aroma Cafe, Uno Life Development, Kıbrıs Vakıflar Bankası ve Alsancak Belediyesi’nin yarıştığı takımsal turnuvanın ilk maçları heyecanlı geçti. Başhakemliğini Cengiz Hasman’ın yaptığı turnuvada her takımda, yedekler hariç 4 oyuncu yarışıyor. İlk maçların ardından Ciddi Home Center ve Merit Park Hotel haftayı lider olarak tamamladı. Birinci turun ardından sıralama şöyle oluştu:

1-Ciddi Home Center

2-Merit Park Hotel

3-Uno Life Developments

4-Alsancak Belediyesi

5-Aroma Cafe

6-Alagadi Turtle Paradise Restaurant

7-Kıbrıs Vakıflar Bankası

8-Merit Royal Hotel

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