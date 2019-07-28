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Cengiz Hasman Çoğul Gösteri yaptı

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Cengiz Hasman Çoğul Gösteri yaptı
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Gümüş At Satranç Derneği tarafından organize edilen çoğul gösteri Cengiz Hasman tarafından yapıldı. Pazar 28 Temmuzda Lord’sPalaceHotel’de Cengiz Hasman aynı anda gelen oyuncularla oynadı.

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