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Çatalköy İlkokulu’nda satranç heyecanı yaşandı

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Çatalköy İlkokulu’nda satranç heyecanı yaşandı
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Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, Çatalköy İlkokulu’nda Çatalköy İlkokulu Satranç  Kolu ile işbirliği içerisinde üç, dört ve beşinci sınıf öğrencilerin tümünün katıldığı beş turluk “Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası” gerçekleştiriyor.

Turnuvaya sponsor olan vakıf, turnuva sonunda turnuvaya katılan tüm çocuklara Acapulco  Hotel’de yemekli ödül töreni düzenleyerek katılım belgesi ve hediye verecek. 19 Kasım turnuvanın ödül töreninin yapılacağı gün olarak belirlenirken, turnuvanın ilk turu  8 Ekim günü yapıldı. 180 öğrencinin katıldığı ilk turda büyük heyecan yaşanırken, “90 kez çocuklar Şah Mat” diye sevinçle haykırdı.

Çatalköy İlkokulu Satranç  Kolu, satranç faaliyetleri için okula katkı koyan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’na teşekkür etti.

Birinci Tur Sonunda Puan Durumu

3A  SINIFI            10.5      Puan

3A  SINIFI            12.0      Puan

4A  SINIFI            13.0      Puan

4B  SINIFI            14.0      Puan

5A  SINIFI            19.0      Puan

5B  SINIFI           21.5      Puan

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