Çatalköy İlkokulu’nda satranç heyecanı yaşandı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı, Çatalköy İlkokulu’nda Çatalköy İlkokulu Satranç Kolu ile işbirliği içerisinde üç, dört ve beşinci sınıf öğrencilerin tümünün katıldığı beş turluk “Tangül Çağıner 2. Satranç Anı Turnuvası” gerçekleştiriyor.

Turnuvaya sponsor olan vakıf, turnuva sonunda turnuvaya katılan tüm çocuklara Acapulco Hotel’de yemekli ödül töreni düzenleyerek katılım belgesi ve hediye verecek. 19 Kasım turnuvanın ödül töreninin yapılacağı gün olarak belirlenirken, turnuvanın ilk turu 8 Ekim günü yapıldı. 180 öğrencinin katıldığı ilk turda büyük heyecan yaşanırken, “90 kez çocuklar Şah Mat” diye sevinçle haykırdı.

Çatalköy İlkokulu Satranç Kolu, satranç faaliyetleri için okula katkı koyan Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’na teşekkür etti.

Birinci Tur Sonunda Puan Durumu

3A SINIFI 10.5 Puan

3A SINIFI 12.0 Puan

4A SINIFI 13.0 Puan

4B SINIFI 14.0 Puan

5A SINIFI 19.0 Puan

5B SINIFI 21.5 Puan