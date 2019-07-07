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Çanakkale satranççıları, Türkiye’de başarılı

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Çanakkale satranççıları, Türkiye’de başarılı
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7. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası'nda 300 sporcunun yarıştığı C Katagorisinde Çanakkale Satranç Kalesi eğitmeni ve yöneticisi Mehmet Atasoy ve sporcuları Ata Atasoy, Selay Kesen ve Fahir Ata Hançer de mücadele etti.

9 turluk turnuvada sporcumuz Ata Atasoy son 3 maçını canlı yayınlanan masalarda oynarken, turnuvayı 300 kişilik C Katagorisinde 7,5 puanla tamamlayarak 4. Gelip, madalya ve para ödülünü aldı.

Çanakkale Satranç Kalesi satranççıları, güzel maçlar oynadıkları turnuvada Türkiye UKD ve ELO puanlarına katkı sağladılar.

Etiketler; #ÇANAKKALE #Satranç
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