Çanakkale satranççıları, Türkiye’de başarılı

7. Uluslararası Çeşme Açık Satranç Turnuvası'nda 300 sporcunun yarıştığı C Katagorisinde Çanakkale Satranç Kalesi eğitmeni ve yöneticisi Mehmet Atasoy ve sporcuları Ata Atasoy, Selay Kesen ve Fahir Ata Hançer de mücadele etti.

9 turluk turnuvada sporcumuz Ata Atasoy son 3 maçını canlı yayınlanan masalarda oynarken, turnuvayı 300 kişilik C Katagorisinde 7,5 puanla tamamlayarak 4. Gelip, madalya ve para ödülünü aldı.

Çanakkale Satranç Kalesi satranççıları, güzel maçlar oynadıkları turnuvada Türkiye UKD ve ELO puanlarına katkı sağladılar.