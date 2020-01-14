Çağıner Yardım Vakfı farklı kazandı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı, güçlü BSW Holding Satranç Takımını 5 puan gibi önemli bir farkla yenerek dikkat çekti

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının üçüncü turunda TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı, güçlü rakibi BSW Holding Satranç Takımını 5 puan gibi önemli bir farkla yenerek haftaya damgasını vurdu. Vakıf, haftanın en farklı galibiyetini alarak haftanın takımı oldu.

VillaggioTemplosRestaurantSatranç Takımı, Universalize MediaSatranç Takımı, Girne Deniz Plaza Satranç Takımları haftayı galip geçiren takımlar oldular. Berabere kalan takımlar konumlarını korurken, haftayı yenilgi ile kapatan takımlarda umutlar haftaya ertelendi.

3.Tur Sonuçları

Girne Halkevi Satranç Takımı3.0 - 5.0 Universalize MediaSatranç Takımı

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı 6.5 - 1.5 BSW Holding Satranç Takımı

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı4.0 - 4.0 Magic TouchSatranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı4.0 - 4.0 Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

VillaggioTemplosRestaurantST 6.0 - 2.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

Girne Deniz PlazaSatranç Takımı5.5 - 3.5 Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

3. tur sonunda oluşan puan sıralaması

1. VillaggioTemplosRestaurant ST 15.0 Puan

2. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 14.0 Puan

3. Universalize MediaSatranç Takımı 13.5 Puan

4. Pia Bella Satranç Takımı. 13.0 Puan

5. Girne Halkevi Satranç Takımı13.0 Puan

6. TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 12.5 Puan

7. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı12.0 Puan

8. Girne Deniz PlazaSatranç Takımı 11.5 Puan

9. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı11.0 Puan

10. Magic TouchSatranç Takımı11.0 Puan

11. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı9.5 Puan

12. BSW Holding Satranç Takımı 9.0 Puan

4. turda karşılaşmaları şöyle

Universalize MediaSatranç Takımı - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği Satranç Takımı- Girne Deniz Plaza Satranç Takımı ..

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı - VillaggioTemplosRestaurant ST

Magic TouchSatranç Takımı -Pia Bella Satranç Takımı

BSW Holding Satranç Takımı -Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı -TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST