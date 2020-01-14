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Çağıner Yardım Vakfı farklı kazandı

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Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı, güçlü BSW Holding Satranç Takımını 5 puan gibi önemli bir farkla yenerek dikkat çekti

Çağıner Yardım Vakfı farklı kazandı

Yardım Temalı 2020 Girne Satranç Turnuvasının üçüncü turunda TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı, güçlü rakibi BSW Holding Satranç Takımını 5 puan gibi önemli bir farkla yenerek haftaya damgasını vurdu. Vakıf, haftanın en farklı galibiyetini alarak haftanın takımı oldu. 

VillaggioTemplosRestaurantSatranç Takımı, Universalize MediaSatranç Takımı, Girne Deniz Plaza Satranç Takımları haftayı galip geçiren takımlar oldular. Berabere kalan takımlar konumlarını korurken, haftayı yenilgi ile kapatan takımlarda umutlar haftaya ertelendi.

3.Tur  Sonuçları

Girne   Halkevi  Satranç Takımı3.0    -   5.0   Universalize  MediaSatranç Takımı

TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı   6.5    -   1.5      BSW Holding   Satranç Takımı     

Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı4.0    -   4.0   Magic TouchSatranç Takımı

Pia Bella   Satranç Takımı4.0    -   4.0  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı

VillaggioTemplosRestaurantST     6.0    -   2.0      Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı

Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı5.5    -   3.5     Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı

3. tur sonunda oluşan puan sıralaması

1.   VillaggioTemplosRestaurant  ST                      15.0    Puan                        

2.   Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                          14.0     Puan

3.   Universalize  MediaSatranç Takımı                  13.5      Puan 

4.   Pia Bella   Satranç Takımı.                                    13.0      Puan    

5.   Girne   Halkevi       Satranç Takımı13.0      Puan

6. TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST         12.5    Puan                                           

7.   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı12.0     Puan

8.   Girne Deniz  PlazaSatranç Takımı                       11.5    Puan                                  

9.   Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı11.0    Puan                                           

10.  Magic TouchSatranç Takımı11.0    Puan 

11.  Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı9.5    Puan                                            

12.  BSW Holding   Satranç Takımı                                 9.0    Puan                                                                                

4. turda karşılaşmaları şöyle

Universalize  MediaSatranç Takımı           -      Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı

Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı-      Girne Deniz  Plaza  Satranç Takımı ..

  Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı  -     VillaggioTemplosRestaurant   ST

 Magic TouchSatranç Takımı                   -Pia Bella   Satranç Takımı

BSW Holding   Satranç Takımı                     -Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı                                              

  Girne   Halkevi       Satranç Takımı  -TangülÇağıner Çocuklara Yardım Vakfı   ST

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