BSW Holding Satranç Takımı şampiyon

BSW Holding Satranç Takımının şampiyon olduğu eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının onbirinci turunda Oğuz Özyalçın anıldı

Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının onbirinci turunda, merhum Oğuz Özyalçın anıldı. Turnuva öncesinde yapılan törene merhumun ailesi, sevenleri ve satrançılar katıldı. Onbirinci tur hatıra plaketinin Eser Özyalçın’a sunulmasından sonra Özyalçın ailesi üyelerinin sembolik ilk hamlasiyle turnuva başladı. Son tur maçları sonunda 57 puan toplayan BSW Holding Satranç Takımı şampiyonluğunu ilan etti.

On iki takımdan toplam 60 satrançının katıldığı Girne Temalı 2018 Girne Satranç Turnuvası onbir hafta sürerken toplamda 528 maç yapıldı. 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 12.15’te Pia Bella Otelde yemekli ödül töreni düzenlenecek.

Onbirinci Tur Sonuçları

1. MASA Kuydul Turan Satranç Takımı 4.5 – 3.5 Schindler Satranç Takımı

2. MASA Pia Bella Otel Satranç Takımı 5.0 - 3.0 Magic Touch Satranç Takımı

3. MASA BSW Holding Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

4. MASA Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.0 - 4.0 Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

5. MASA Villaggio Templos Restaurant ST 4.0 - 4.0 Borucu Süt Ürünleri ST

6. MASA Yeşil Barış Hareketi ST 6.0 - 2.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST

ONBİRİNCİ TUR SONUNDA PUAN DURUMU

1. BSW Holding Satranç Takımı 57.0 Puan Şampiyon(Birincilik ödülü)

2. Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı 55.0 Puan İkinci (İkincilik ödülü )

3. Kuydul Turan Satranç Takımı 53.0 Puan Üçüncü(Üçüncülük ödülü)

4. Pia Bella Satranç Takımı. 45.5 Puan Dördüncü (Dördüncülük ödülü)

5. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Satranç Takımı 45.0 Puan Beşinci (Beşincilik ödülü )

6. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 43.5 Puan ( Turnuva özel ödülü )

7. Villaggio Templos Restaurant Satranç Takımı 41.5 Puan ( Turnuva özel ödülü )

8. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 40.5 Puan ( Turnuva özel ödülü )

9. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 40.0 Puan ( Turnuva özel ödülü )

10. Magic Touch Satranç Takımı 36.0 Puan ( Turnuva özel ödülü )

11. Schindler Satranç Takımı 36.0 Puan ( Turnuva özel ödülü)

12. Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 35.0 Puan ( Turnuva özel ödülü)