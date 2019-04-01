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BSW Holding Satranç Takımı şampiyon

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BSW Holding Satranç Takımının şampiyon olduğu eğitim temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının onbirinci turunda Oğuz Özyalçın anıldı

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BSW Holding Satranç Takımı şampiyon
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Eğitim Temalı 2019 Girne Satranç Turnuvasının onbirinci turunda, merhum Oğuz Özyalçın  anıldı. Turnuva öncesinde yapılan törene merhumun ailesi, sevenleri ve satrançılar katıldı. Onbirinci tur hatıra plaketinin Eser Özyalçın’a sunulmasından sonra Özyalçın ailesi üyelerinin  sembolik ilk hamlasiyle turnuva başladı. Son tur maçları sonunda 57 puan toplayan BSW Holding Satranç Takımı şampiyonluğunu ilan etti.

On iki takımdan  toplam  60  satrançının  katıldığı  Girne Temalı 2018 Girne Satranç Turnuvası onbir hafta  sürerken toplamda 528 maç yapıldı. 13 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 12.15’te Pia Bella Otelde yemekli ödül töreni düzenlenecek.

Onbirinci    Tur   Sonuçları 

1.   MASA    Kuydul  Turan  Satranç Takımı   4.5  –  3.5  Schindler   Satranç Takımı     

2.   MASA    Pia Bella  Otel   Satranç Takımı   5.0  -  3.0   Magic Touch   Satranç Takımı   

3.   MASA    BSW Holding  Satranç Takımı    4.0  -  4.0   Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı  

4.   MASA    Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı   4.0  -  4.0  Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı 

5.   MASA    Villaggio Templos  Restaurant  ST 4.0  -   4.0     Borucu Süt Ürünleri ST

6.   MASA    Yeşil Barış Hareketi ST 6.0  -  2.0 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   ST

              ONBİRİNCİ  TUR  SONUNDA   PUAN  DURUMU

1. BSW Holding   Satranç Takımı                                                     57.0  Puan      Şampiyon(Birincilik ödülü)

2. Yeşil Barış Hareketi   Satranç Takımı                                          55.0  Puan       İkinci        (İkincilik ödülü )                   

3. Kuydul  Turan  Satranç Takımı                                                     53.0 Puan       Üçüncü(Üçüncülük ödülü)

4. Pia Bella   Satranç Takımı.                                                   45.5  Puan      Dördüncü (Dördüncülük ödülü)

5. Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı   Satranç Takımı       45.0 Puan         Beşinci (Beşincilik ödülü )                                

6. Borucu Süt Ürünleri  Satranç Takımı                                         43.5  Puan            (  Turnuva  özel  ödülü )

7. Villaggio Templos  Restaurant   Satranç Takımı                41.5  Puan           (  Turnuva  özel  ödülü )

8. Girne Deniz Plaza  Satranç Takımı                                              40.5  Puan            ( Turnuva  özel  ödülü )

9. Doğan Türk Birliği  Satranç Takımı                                             40.0  Puan            ( Turnuva  özel  ödülü  )

10. Magic Touch   Satranç Takımı                                                   36.0  Puan           (  Turnuva  özel  ödülü )

11. Schindler  Satranç Takımı                                                          36.0  Puan            (  Turnuva  özel  ödülü)

12. Özyalçın İnşaat  Satranç Takımı                                                35.0  Puan            (  Turnuva  özel  ödülü)

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