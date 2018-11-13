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Boşnak heyet, Spor Dairesi’ni ziyaret etti

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KKTC’nin 35.kuruluş yıldönümü etkinliklerinde yer almak için adamızda bulunan Boşnak heyet, Spor Dairesi’ni ziyaret etti

Boşnak heyet, Spor Dairesi’ni ziyaret etti
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KKTC’nin 35.kuruluş yıldönümü etkinliklerinde yer almak ve bir dizi temaslarda bulunmak ve için adamızda bulunan Bosna-Hersek Zenica-Doboj Kantonu Eğitim, Kültür, Spor ve Bilim Bakanı Mensur Sinanoviç ve Dostluk Köprüsü Sivil Toplum Organizasyonu Başkanı Jasmin İmamoviç, temasları çerçevesinde Spor Dairesi’ni de ziyaret etti.

Ziyarette daire müdürü Alkan Değirmencioğlu ve Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ile de görüşen Sinanoviç ve İmamoviç, iki ülke arasında gençlik ve spor anlamında işbirliği ve toplumlararası dayanışma için neler yapılabileceği konularını ele aldılar.

Yapılan görüşmelerde fikir birliğine varan heyetler, ilerleyen günlerde daha ayrıntılı bir biçimde iki ülke arasında gençlik ve spor anlamında işbirliği konularını geliştirme ve yakınlaşma için adım atma yönünde görüş birliğine vardı. Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Bosna-Hersek Zenica-Doboj Kantonu Eğitim, Kültür, Spor ve Bilim Bakanı Mensur Sinanoviç ve Dostluk Köprüsü Sivil Toplum Organizasyonu Başkanı Jasmin İmamoviç’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, birer anı plaketi takdim etti.

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