Beyarmudu'da satranç şenliği yapıldı

Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali 5. Satranç Turnuvası yapıldı. Beyarmudu Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde düzenlenen yıldırım satranç turnuvası 27 Temmuz 2019, Cumartesi başlayıp aynı gün sona erdi. Turnuvada Çağın Kansal birinci, Emircan Sarı ikinci, Kemal Yıldırım ikinci oldu.
Final Sıralamaları şöyle oluştu:
1. Çağın Kansal
2. Emircan Sarı
3. Kemal Yıldırım
1. Yerel: Ahmet Korkut
2. Yerel: Arcan Bladanlı
3. Yerel. Hasan Elçin
1. Genç: Tuğberk Bardak
1. Veteran: Çetin Çeker
1. Küçük: Emir Tumburi
1. Kadın: Eylül Güneş