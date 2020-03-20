Aslım: Evde satranç oynayarak eğlenin

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aslım ailelerin evde satranç oynayarak beyin cimnastiği yapıp, eğlenceli saatler geçirebileceğini açıkladı

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüsü nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan halkımıza bir öneri de Satranç Federasyonu’ndan geldi.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aslım ailelerin evde satranç oynayarak hem beyin cimnastiği yapabileceğini hem de birlikte eğlenceli saatler geçirebileceğini ifade ederek evde yapılabilecek en güzel etkinliklerden birinin de satranç oynamak olduğuna vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aslım geçirdiğimiz bu zor günlerde evden gerekmedikçe çıkılmaması gerektiğini ve evde satranç oynayarak zaman geçirilebileceğini belirtti.

Aslım ayrıca ' Federasyonumuz Bakanlar Kurulu kararları gereği kapalıdır. Liglerimizin 2. yarısı ertelenmiş ve transfer dönemi uzatılmış bulunmaktadır.' diye konuştu.