Alsancak’ta satrancın birincileri Barışsever ve Sakallı

Alsancak Belediyesi 4. Deniz Festivali Satranç Turnuvası Merit Otel’de gerçekleştirilirken, birincilikleri Erdoğan Barışsever ve Ahmet Kader Sakallı elde etti

Her sene düzenlenen Alsancak Belediyesi 4.Deniz Festivali Satranç Turnuvası yine Merit Royal & Premium Hotel sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Her yaştan yaklaşık 70 oyuncunun katıldığı, yaş sınırının olmadığı satranç turnuvasında büyükler ve küçükler kategorisinde maçlar yapıldı. Otelin deniz manzaralı Diamond Salonu’nda düzenlenen etkinlik için lezzetli açık büfe hazırlandı.

Turnuva Direktörü Cengiz Hasman ve Başhakem Arsoy Azak yönetiminde gerçekleşen yarışmalarda büyükler kategorisinde Erdoğan Barışsever (6 puan), küçükler kategorisinde ise Ahmet Kader Sakallı (5 puan) birinciliği elde ettiler.