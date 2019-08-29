Alsancak'ta satranç heyecanı yaşandı

Alsancak Belediyesi Deniz Festivali Satranç Turnuvası, 5. kez Merit Royal & Premium Hotel sponsorluğunda Cengiz Hasman yönetiminde gerçekleştirildi

Merit Royal & Premium Otel geçtiğimiz Pazar günü satranç tutkunlarını ağırladı. Girne’deki satranç severleri bir araya getirmek, bölgede satranç sporunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl düzenlenen Alsancak Belediyesi Deniz Festivali Satranç Turnuvası, bu yıl da 5. kez yine Merit Royal & Premium Hotel sponsorluğunda gerçekleşti.

Her yaştan 100’e yakın oyuncunun katıldığı, yaş sınırının olmadığı en güzel spor olarak nitelendirilen satranç turnuvasında büyükler ve küçükler kategorisinde maçlar yapıldı.

Başhakem Cengiz Hasman yönetiminde gerçekleşen yarışmalarda büyükler kategorisinde Gümüş At Satranç Derneği’nden Recep Hüseyin Dalgakıran 5 puan ile, küçükler kategorisinde ise Bertuğ İlgililer 6 puan ile birinciliği elde ettiler.