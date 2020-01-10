Aligüllü: Şampiyonluk doğru hamlelerle geldi

İlkokullararası Satranç Turnuvası Şampiyonu Yakın Doğu İlkokulu olurken, Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, öğrencilerinin turnuva süresince gösterdikleri sabır ve doğru hamleler ile şampiyonluğu elde ettiklerini söyledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası tarafından çocukları erken yaşta akıl ve zeka oyunlarıyla tanıştırma ve satrancın eğitim sistemi içerisindeki yerinin güçlendirilmesi adına düzenlenen İlkokullar arası Satranç Şöleni’nde, Yakın Doğu İlkokulu şampiyon oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 50. yılı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 60. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3. Satranç Şöleni, 19 okul, 28 takım, 131 öğrenci ve 28 öğretmenin katılımı ile Atatürk Öğretmen Akademisi’nde gerçekleştirildi.

Öğretmenlerle öğrencilerin aynı takımda yer aldığı ve yarışmaların birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olduğu Satranç Şöleninde, Yakın Doğu İlkokulu birinci, Alasya İlkokulu ikinci ve Karakol İlkokulu da üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan her öğrenciye 5´er oyun oynatılırken, 5 oyun sonunda en fazla puan alan yarışmacılar dereceye girmiş oldular. Oyuncunun kendi yaptığı hamle ile rakibinin gerçekleştirdiği hamlelerin de göz önünde bulundurulduğu yarışmalarda Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri başarılı bir şekilde hamlelerini gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaştı.

Satranç Turnuvası’nın farklı okullardan çok sayıda öğrenciyi paylaşım, dostluk ve kardeşlik ortamında bir araya getirdiğini ifade eden Yakın Doğu Okulları İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, öğrencilerinin turnuva süresince gösterdikleri sabır ve doğru hamleler ile şampiyonluğu elde ettiklerini söyledi. Aligüllü öğrencileri ile gurur duyduklarını da belirtti.

Çocukları eğlendirirken zihinsel olarak gelişmesini de sağlayan satranç gibi akıl ve zeka oyunlarına ufak yaşlardan itibaren çocukların yönlendirilmesinin önemine işaret eden Aligüllü, “Satrancın çocukların ufak yaşlarından itibaren zihinsel, düşüncesel, bilişsel ve duygusal gelişimlerinde olumlu yönde etkilediği, yaratıcılığı, okumayı, zekayı, muhakeme ve düşünme becerilerini geliştirdiği biliniyor. Ayrıca satranç, çocuğun hayal gücünü ve özgüvenini de geliştiriyor. Çocuklarımızın geleceğini önemseyerek onların yeteneklerine sahip çıkmalıyız” diye konuştu.