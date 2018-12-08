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2019 Türkiye Kupası'na katılacak isimler belli oldu

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2019 Türkiye Kupası'na katılacak isimler belli oldu
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Antalya'da 26 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan 2019 Türkiye Kupası'na katılma hakkı kazanan isimler belli oldu.

Satranç Federasyonu, bu hakkı elde eden 10 satranççıdan, turnuvaya katılıp katılmayacakları konusunda bilgi almaya başladı. Türkiye Kupası'na katılma hakkı kazanan isimler şöyle:

1. FM YAMAÇ SAMANİ
2. FM HÜSEYİN CAN AĞDELEN
3. MUSTAFA SAKALLI
4. ERDOĞAN BARIŞSEVER
5. ÜMİT ANTEL
6. ADMAN DEVRAN TOLON (katılacak)
7. GÖKMEN COŞAN (katılacak)
8. HALİL TOZAKI
9. CEMAL GÖYMEN
10. KEMAL YILDIRIM (katılacak)

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