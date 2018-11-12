2019 KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonları belli oldu

KKTC Satranç Milli Takımı’nı belirlemek üzere düzenlenen KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde yapıldı

Her sene sonunda bir sonraki senenin yaş kategorisi şampiyonunu ve KKTC Satranç Milli Takımı’nı belirlemek üzere Türkiye İş Bankası sponsorluğunda düzenlenmekte olan KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası bu sene 12-18 Yaş Kategorileri Yıldızlar, 7-11 Yaş Kategorileri de Küçükler olmak üzere iki gruba ayrılarak düzenlendi.

27, 28, 29 Ekim 2018 tarihlerinde Le Chateau Lambousa Otel, Lapta'da gerçekleştirilen Yıldızlar (12 - 18yaş grupları) Kategorilerinde ve 4 Kasım’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda başlayıp, 10, 11 Kasım tarihlerinde Le Chateau Lambousa Otel’de devam edip sonlandırılan Küçükler (7 – 11 yaş grupları) kategorilerinde ilk 3'e girip kupa kazanan sporcuların isimler belirlendi. Kategorilere göre birinciler şöyle:

18 Yaş Genel Kategorisi, 1. DOĞUKAN KÜÇÜK (ŞAH-MAT) 2,0 PUAN

18 Yaş Genel Kategorisi 1. ALİYE ORKUN (ŞAH-MAT) 3,5 PUAN

17 Yaş Genel Kategorisi 1. ADMAN DEVRAN TOLON (YDÜ) 4,0 PUAN

17 Yaş Genel Kategorisi 1. AYTEN CANDAN AĞDELEN (GÜMÜŞ AT) 2,0 PUAN

16 Yaş Genel Kategorisi 1. ATA ATASOY (YDÜ) 3,5 PUAN

16 Yaş Genel Kategorisi 1. AYŞEN SAĞLAMER (DUMLUPINAR) 3,0 PUAN

15 Yaş Genel Kategorisi 1. GÖRKEM YALOVALI (GSK) 5,0 PUAN

15 Yaş Genel Kategorisi 1. SELAY KESEN (BİREYSEL) 5,0 PUAN

14 Yaş Genel Kategorisi 1. KAYRA ÇERÇİ (DUMLUPINAR) 5,5 PUAN

14 Yaş Genel Kategorisi 1. HATICE FİLO (DUMLUPINAR) 6,0 PUAN

13 Yaş Genel Kategorisi 1. KEMAL YILDIRIM (LEFKOŞA S.D.) 5,0 PUAN

13 Yaş Genel Kategorisi 1. ZEHRA ECE ERMEMİŞ (GÜMÜŞ AT) 4,0 PUAN

12 Yaş Genel Kategorisi 1. BERK NAY (DUMLUPINAR) 5 PUAN

12 Yaş Genel Kategorisi 1. ALARA KÜÇÜK (ŞAH-MAT) 5,0 PUAN

11 Yaş Genel Kategorisi 1. GÖKHAN ŞEKER (DUMLUPINAR) 5,5 PUAN

11 Yaş Genel Kategorisi 1. DERİN BOZTUNA (ŞAH-MAT) 3,5 PUAN

10 Yaş Genel Kategorisi 1. TUĞRA VURANA (LSD) 5,5 PUAN

10 Yaş Genel Kategorisi 1. SELİN KARAKAYA (ALTIN PİYON) 5,0 PUAN

9 Yaş Genel Kategorisi 1. ARDA KÖLE (LSD) 6,0 PUAN

9 Yaş Genel Kategorisi 1. DESTİNA ÇIKA (ALTIN PİYON) 6,0 PUAN

8 Yaş Genel Kategorisi 1. EMRE ŞEB (GSK) 5,5 PUAN

8 Yaş Genel Kategorisi 1. SUZAN SAKALLI (GSK) 5,5 PUAN

7 Yaş Genel Kategorisi 1. İLHAN DEMİR (GÖÇMENKÖY) 5,5 PUAN

7 Yaş Genel Kategorisi 1. ESMA DENİZ SENCER (ŞAH-MAT) 6,0 PUAN

