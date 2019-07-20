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2019 Kadınlar Satranç Şampiyonası yapılıyor

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2019 Kadınlar Satranç Şampiyonası yapılıyor
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Kuzey Kıbrıs’ın kadın satranç şampiyonu ile dört kişilik milli takım havuzunu belirlemek ve merhum M. Kemal Deniz’i anmak üzere her yıl düzenlenmekte olan M. Kemal Deniz 2019 KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası yapılıyor.

Bu yıl 29, 30, 31 Temmuz, 1,2 Ağustos tarihlerinde olmak üzere 5 gün sürecek olan şampiyona 29, 30 Temmuz ve 1, 2 Ağustos tarihlerinde Mağusa Gelişim Akademisi - Maraş'ta, 31 Temmuz'da ise Altın Piyon Satranç Derneğinde (Mağusa) yapılacak. Başvurular 26 Temmuz, Cuma gününe kadar iletisim@kksf.orgmail adresine yapılacak.

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