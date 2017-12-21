Zeytinyağı ve incirle kanserden korunun

Zeytinyağı ve incirden oluşan bir karışım özel bir tarifle adeta kanser ilacına dönüşüyor. Bu doğal ilaç, kanserden kalp hastalıklarına, şeker hastalığına, cilt hastalığına ve hatta depresyona dahi deva...

Gıda Mühendisi ve Diyetisyen Melek Aktürk, İnsan ve Hayat Dergisi’nde, zeytinyağı ve mucizevî etkisi hakkında şu bilgileri veriyor:

İŞTE O MUCİZEVÎ KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

“Eğer kuru incirleri küp küp doğrayıp bir kavanoza koyar, üzerlerini örtecek kadar saf zeytinyağı döküp 3 gün karanlık ortamda hava almadan bekletirseniz bir ilaç istihzar etmiş olursunuz. Bu ilaç kanserden kalp hastalıklarına, şeker hastalığına, cilt hastalıklarına ve depresyona dahi devadır. Çünkü düzenli olarak zeytinyağı ile beslenen insanların depresyon riskinin daha az olduğu çalışmalarca ispatlanmıştır.

ZEYTİNYAĞI KIZARTMADA BİLE KANSEROJEN OLMUYOR

İnsan vücudunda en çok bulunan yağ asidi Oleik asittir. Bir tekli doymamış yağ asididir. Oksidasyona karşı son derece dirençli olan bu yağ asidi vücutta serbest radikallerle savaşır. Bir yağın oleik asit miktarı ne kadar yüksekse o kadar sağlıklı ve kalitelidir. Isıya karşı dayanıklı ve yapısını bozmamak için kararlıdır. Ne var ki bu oran ayçiçeği yağında çok düşük. Zeytinyağının ise oleik asit oranı çok daha yüksek. Yüzde 78-80 oranında ve ısıya karşı çok dayanıklı. Adeta ayakları yere sağlam basıyor. Kızartmada bile kanserojen madde haline gelmiyor. Bilimsel verilerle de ispatlandığı üzere, oleik ait yani zeytinyağı total ve kötü huylu kolesterolü düşürüyor.

ZEYTİNYAĞI DOĞANIN ANNE SÜTÜDÜR

Bilirsiniz, tabiat anne gibidir. Neredeyse anneliğin bütün vasıflarını taşır. Saygılı olursanız şefkatli kollarıyla sarar. Malum ki her anne bebeği için en güzel sütü salgılar. Anne sütü bilinen bütün besinlerin ve ilaçların üstündedir. Zeytinyağı, besinler ve beslenme üzerine eğitim almış meslek gruplarının içinde doğanın anne sütü diye tabir edilir. Anne sütü ifadesinden ne anlıyorsanız hepsi. Hem besin hem ilaç.

AYET VE HADİSLER ZEYTİNYAĞINI İŞARET EDİYOR

Mümin’un Suresi 20. Ayette ‘Sina dağından çıkan bir nebatta yetiştirdik ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenlere bir katık (zeytin) çıkarır’ şeklinde anlatılan zeytinyağı ile Tin Suresi’nde üzerine yemin edilen incirin birleşiminden böyle bir ilacın çıkmasına hayret edilmemeli. Ayrıca bir Hadis-i Şerifte ‘Zeytinyağını yiyiniz ve sürünüz. Çünkü o mübarek (bereketli) bir ağacın ürünüdür’ şeklinde zeytinyağının önemi vurgulanmıştır.”

Zeytinyağının faydalarına dikkat çeken Gıda Mühendisi ve Diyetisyen Melek Aktürk, insan sağlığı açısından birçok faydası olan zeytinyağının ayçiçek yağı ve diğer yağlara oranla çok daha faydalı olduğunu vurguluyor.