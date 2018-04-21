Zerdeçalın 13 önemli yararı

Antioksidan ve antienflamatuar etkileri olan zerdeçalın faydalarının çok iyi bilinmediğini söyleyen uzmanlara göre zerdeçal tüketmek için çok sayıda sebep var.

Zerdeçalın çok bilinmeyen birçok faydası olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, “Taze zerdeçalın sıra dışı bu faydaları sizleri bir hayli şaşırtacak” diyor ve o faydaları şöyle anlatıyor:

Ağrı kesici ve yaraları iyileştirici: Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi “curcumin”, ağrı kesici özelliklere sahip. Rendelenmiş zerdeçalı biraz suyla karıştırıp püre haline getirdikten sonra yanıkların ve kesiklerin üzerine sürebilirsiniz.

Antimikrobiyal: Açık yaralarınızda kullandığınız zerdeçal püresi, mevcut mikropları öldürüyor ve potansiyel mikroplar için bir bariyer görevi görüyor.

Reflü şikayetlerini azaltıyor: Zerdeçal, mide asitlerini yatıştırıyor ve reflü ağrılarını dindiriyor. Ancak, tok karnına alınması gerekiyor. Aç karnına alınan zerdeçal tam aksine reflüyü tetikliyor.

Kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor: 2,5 cm’lik bir parça zerdeçal eklenmiş 1 bardak süt, 15 dakika kaynamadan pişirilir. Bu sütün içilmesi, kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor.

Depresyon tedavisinde kullanılıyor: “Curcumin” maddesinin antioksidan ve nöro-protektif özellikleri, anksiyete ve stresi azaltıyor.

Hafızayı güçlendiriyor: “Curcumin” maddesinin nöro-protektif özellikleri, hafıza sorunları yaşanmasının engellenmesinde yardımcı.

Morfin içeren ilaçların yan etkilerini azaltıyor: Yan etkileri azalttığı gibi, morfin içeren ilaçlara karşı, kullanıcıların tolerans geliştirmesini de önlüyor.

Nezle tedavisinde kullanılıyor: Zerdeçal, yüzyıllardır nezle tedavisinde kullanılıyor.

Nikotinin ciğerlere verdiği zararı azaltıyor:Zerdeçal, sigara içenlerin ciğerlerinde görülen şişlikleri azaltıyor. Tabii en iyisi hiç içmemek.

Alkolün vücutta yarattığı tahribatı azaltıyor: Antioksidan özellikleri sayesinde alkol kullanımı sonrası alınan zerdeçal, karaciğeri rahatlatıyor.

Adet sancılarını azaltıyor: Zerdeçalın ağrı kesici ve antienflamatuar özellikleri, adet sancılarının azalmasında da etkili.

İdrar yolu enfeksiyonlarında etkili: “Curcumin” maddesinin antimikrobiyal özellikleri, idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Egzama tedavisinde yardımcı: “Curcumin”, egzama kaşıntısını azaltıyor.