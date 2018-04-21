Zerdeçalın 13 önemli yararı

Zerdeçalın çok bilinmeyen birçok faydası olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, “Taze zerdeçalın sıra dışı bu faydaları sizleri bir hayli şaşırtacak” diyor ve o faydaları şöyle anlatıyor:
Ağrı kesici ve yaraları iyileştirici: Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi “curcumin”, ağrı kesici özelliklere sahip. Rendelenmiş zerdeçalı biraz suyla karıştırıp püre haline getirdikten sonra yanıkların ve kesiklerin üzerine sürebilirsiniz.
Antimikrobiyal: Açık yaralarınızda kullandığınız zerdeçal püresi, mevcut mikropları öldürüyor ve potansiyel mikroplar için bir bariyer görevi görüyor.
Reflü şikayetlerini azaltıyor: Zerdeçal, mide asitlerini yatıştırıyor ve reflü ağrılarını dindiriyor. Ancak, tok karnına alınması gerekiyor. Aç karnına alınan zerdeçal tam aksine reflüyü tetikliyor.
Kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor: 2,5 cm’lik bir parça zerdeçal eklenmiş 1 bardak süt, 15 dakika kaynamadan pişirilir. Bu sütün içilmesi, kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor.
Depresyon tedavisinde kullanılıyor: “Curcumin” maddesinin antioksidan ve nöro-protektif özellikleri, anksiyete ve stresi azaltıyor.
Hafızayı güçlendiriyor: “Curcumin” maddesinin nöro-protektif özellikleri, hafıza sorunları yaşanmasının engellenmesinde yardımcı.
Morfin içeren ilaçların yan etkilerini azaltıyor: Yan etkileri azalttığı gibi, morfin içeren ilaçlara karşı, kullanıcıların tolerans geliştirmesini de önlüyor.
Nezle tedavisinde kullanılıyor: Zerdeçal, yüzyıllardır nezle tedavisinde kullanılıyor.
Nikotinin ciğerlere verdiği zararı azaltıyor:Zerdeçal, sigara içenlerin ciğerlerinde görülen şişlikleri azaltıyor. Tabii en iyisi hiç içmemek.
Alkolün vücutta yarattığı tahribatı azaltıyor: Antioksidan özellikleri sayesinde alkol kullanımı sonrası alınan zerdeçal, karaciğeri rahatlatıyor.
Adet sancılarını azaltıyor: Zerdeçalın ağrı kesici ve antienflamatuar özellikleri, adet sancılarının azalmasında da etkili.
İdrar yolu enfeksiyonlarında etkili: “Curcumin” maddesinin antimikrobiyal özellikleri, idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor.
Egzama tedavisinde yardımcı: “Curcumin”, egzama kaşıntısını azaltıyor.